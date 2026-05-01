Convocan Parada por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores y contra las sanciones económicas a Venezuela

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Santo Domingo, República Dominicana.- Diversas organizaciones articuladas en el Comité de Solidaridad en Defensa de los Pueblos en Lucha convocaron a una Parada Solidaria por la libertad del presidente Nicolás Maduro y la diputada y primera combatiente Cilia Flores, quienes, según denuncian, permanecen secuestrados tras la intervención militar de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela.

Señalaron que la actividad se realizará el domingo 3 de mayo, a cuatro meses de la agresión militar y del secuestro del presidente Maduro y la diputada Flores, en el Parque Independencia. La jornada tendrá lugar frente a la estatua del líder antiimperialista Francisco Alberto Caamaño Deñó, símbolo de la resistencia dominicana frente a la intervención militar estadounidense del 28 de abril de 1965, de la cual se conmemoran 61 años.

Informan que la convocatoria se enmarca como un acto de denuncia y memoria histórica que vincula la lucha del pueblo dominicano contra la ocupación militar de 1965 con la situación actual del pueblo venezolano. En ese sentido, los convocantes rechazan la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que afirman que, además del denunciado secuestro, fueron martirizadas 121 personas, entre ellas 32 cubanas.

Asimismo, destacaron que la Parada Solidaria se convoca en un contexto en el que el pueblo venezolano desarrolla la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz, una movilización iniciada el 19 de abril y convocada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el objetivo de exigir el levantamiento de las sanciones económicas y fomentar la unidad nacional y la convivencia pacífica.

Esta jornada ha convocado a diversos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo amplios sectores de la oposición, consolidándose como una expresión de articulación nacional frente a las medidas coercitivas que afectan al país.

En este marco, la convocatoria en Santo Domingo busca fortalecer la solidaridad internacional en torno a la libertad de la pareja presidencial, denunciar las agresiones externas y exigir el respeto a la soberanía de los pueblos.

Los organizadores hicieron un llamado a organizaciones sociales, movimientos populares, sectores solidarios y al pueblo dominicano en general a sumarse a esta jornada de denuncia, memoria y compromiso internacionalista.