En circulación: INPOSDOM y Guyana celebran medio siglo de amistad y cooperación con emisión postal conmemorativa

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Santo Domingo, Rep. Dom.* – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) puso en circulación un sello conmemorativo por los 50 años de relaciones bilaterales entre la República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana, en el marco de más de cinco décadas de cooperación, amistad y hermandad entre ambas naciones.

Para el INPOSDOM, esta emisión postal recíproca representa una valiosa expresión de los lazos históricos que unen a ambos pueblos y una proyección del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, además de constituirse en un símbolo de integración y cooperación regional.

Durante el acto, el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, destacó que la puesta en circulación del sello constituye un testimonio tangible de una relación bilateral que continúa consolidándose a través del diálogo permanente, la cooperación mutua y la visión compartida de construir un Caribe más integrado, resiliente y próspero.

“Este sello trasciende su valor postal y filatélico para convertirse en un símbolo de amistad, respeto y colaboración entre dos naciones hermanas. A través de esta emisión conmemorativa celebramos cinco décadas de relaciones diplomáticas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo los vínculos de cooperación que contribuyen al desarrollo sostenible, la integración regional y el bienestar de nuestros pueblos”, expresó Guzmán.

De su lado, el embajador de la República Dominicana en Guyana, Ernesto Torres, resaltó la importancia de esta iniciativa como una muestra del excelente momento que atraviesan las relaciones entre ambos países. “Esta emisión postal constituye un reconocimiento a la historia compartida entre Guyana y la República Dominicana, así como a los importantes avances alcanzados en materia de cooperación bilateral. El fortalecimiento de nuestros vínculos diplomáticos, comerciales y culturales abre nuevas oportunidades para continuar impulsando una agenda de desarrollo común y de acercamiento entre nuestras naciones”, manifestó el diplomático.

El acto protocolar de cancelación y firma de la emisión contó con la participación de Oscar Pared de la Sociedad Filatélica Dominicana, así como funcionarios y colaboradores del INPOSDOM.

La emisión postal No. 02-26 comprende una producción de 7,500 ejemplares, con un valor facial de RD$60.00 cada uno y dimensiones de 60 x 40 milímetros. Los sellos fueron impresos en papel tropicalizado y su diseño estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Vignieri, incorporando las imágenes de la Catedral Santa María de la Encarnación, de la República Dominicana, y la Catedral de San Jorge, de la República Cooperativa de Guyana, dos emblemáticos monumentos que representan el patrimonio histórico y cultural de ambas naciones.

A través de esta emisión, el INPOSDOM reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y culturales de la República Dominicana, promoviendo a través de la filatelia los valores de cooperación, amistad e integración entre los pueblos.

Relaciones bilaterales y Embajada de la República Dominicana en Guyana

Las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana fueron establecidas el 19 de octubre de 1970, consolidando desde entonces vínculos de colaboración en diversas áreas de interés común.

A lo largo de estos cincuenta años, ambos países han mantenido una activa participación en mecanismos de integración y concertación regional, fortaleciendo su cooperación en espacios multilaterales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En los últimos años, las relaciones dominico-guyanesas han experimentado una etapa de notable dinamismo y profundización, marcada por la apertura oficial de la Embajada de la República Dominicana en Georgetown el 1 de junio de 2023. Este hecho constituyó un hito histórico en la relación bilateral y reafirmó la voluntad de ambos Estados de ampliar su cooperación en áreas estratégicas como comercio, energía, agricultura, turismo, educación, cultura e inversión.

La emisión de este sello conmemorativo se suma a las iniciativas que reflejan la solidez de los vínculos entre ambas naciones y el interés compartido de continuar fortaleciendo una agenda de cooperación orientada al desarrollo y la integración regional.