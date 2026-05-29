Embajada de EE.UU. fija posición sobre renovación y revocación de visas

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana emitió este viernes una declaración oficial de la embajadora Leah Campos, en relación con la reciente cobertura mediática sobre procesos de renovación y revocación de visas.

A través del comunicado, la diplomática reiteró que la sede consular mantiene la política de no comentar casos individuales relacionados con visados, aunque aprovechó para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con el respeto al estado de derecho y la gobernanza democrática.

“De conformidad con nuestra política, la Embajada no comenta sobre casos individuales de visas. De manera más amplia, los Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al estado de derecho y la preservación de la gobernanza democrática”, expresó la embajadora.

Campos también manifestó el rechazo de su país a cualquier intento de manipular procesos judiciales con fines políticos, al considerar que estas acciones afectan la integridad de las instituciones democráticas.

“Rechazamos categóricamente cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, ya que tales acciones socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas”, indicó.

La funcionaria sostuvo además que un sistema judicial independiente, justo y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y proteger los principios democráticos.

En su declaración, la embajadora hizo referencia al término “lawfare”, señalando que el pueblo estadounidense fue testigo de este tipo de prácticas en procesos dirigidos contra el presidente Donald Trump y que dichas acciones fueron rechazadas en las urnas.

“El pueblo estadounidense fue testigo de este tipo de ‘lawfare’ en casos dirigidos contra el presidente Trump y rechazó esas tácticas de manera contundente en la urna electoral”, concluyó Campos.