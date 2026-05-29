Francisco Javier García fortalece su estructura en Santiago con masiva juramentación

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Santiago de los Caballeros. – La Coordinación Provincial del Proyecto Político Francisco Javier Presidente en Santiago anunció la celebración de una gran juramentación de sus equipos de trabajo este próximo sábado 30 de mayo, a las 4:00 de la tarde, en el Bajo Techo de la avenida Las Carreras de esta ciudad.

Fernando Rosa, coordinador provincial del proyecto, explicó que la actividad reunirá a dirigentes políticos, coordinadores municipales, líderes comunitarios, jóvenes, mujeres y representantes de distintos sectores que se integran formalmente a los trabajos organizativos y de fortalecimiento del proyecto presidencial de Francisco Javier García.

“Con gran alegría anunciamos que el próximo sábado 30 de mayo estaremos realizando una juramentación masiva de los equipos provinciales de trabajo que llevarán a Francisco Javier García a ser el candidato presidencial del PLD y posteriormente presidente de la República Dominicana, para juntos construir un gobierno que sí funcione”, expresó Rosa.

Los organizadores destacaron que esta juramentación representa un importante paso en el crecimiento y consolidación de la estructura política del proyecto en la provincia de Santiago y toda la región del Cibao.

“Estamos construyendo una fuerza política sólida, cercana a la gente y comprometida con el futuro del país. Esta gran juramentación será una demostración del entusiasmo y respaldo que sigue concitando el liderazgo de Francisco Javier García”, señala la nota de prensa.

La Coordinación Provincial invitó a la militancia peledeísta, dirigentes comunitarios y a toda la ciudadanía a participar en este importante encuentro político, que marcará el inicio de una nueva etapa de organización y movilización en favor de las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García