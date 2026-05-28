Senador Antonio Taveras anuncia su renuncia del PRM y asumirá rol independiente en el Senado

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santo Domingo,Antonio Taveras Guzmán, anunció el pasado miércoles su renuncia de las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y comunicó que, a partir de este momento, ejercerá sus funciones legislativas de manera independiente.

Durante un turno en la Cámara del Senado de la República, el legislador explicó que tomó la decisión luego de una “profunda y serena reflexión” sobre su papel político y legislativo.

“Quiero compartir con mis colegas una decisión de vital importancia para mi quehacer político y legislativo. Anuncio al país y a este hemiciclo mi decisión de asumir el rol de senador de la República de manera independiente”, expresó.

Taveras recordó las jornadas de lucha entre los años 2017 y 2020, cuando, según dijo, miles de ciudadanos salieron a las calles para enfrentar “un proyecto político autoritario que pretendía perpetuarse en el poder”.

Manifestó que ciudadanos, organizaciones sociales y pequeños partidos políticos conformaron entonces una coalición democrática que respaldó la propuesta encabezada por el presidente Luis Abinader, sustentada en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la transformación social del país.

Sin embargo, aseguró que con el paso de los años comenzaron a surgir preocupaciones sobre el rumbo del país y el cumplimiento de las promesas que dieron origen al proyecto político.

“Creí que podíamos impulsar un nuevo modelo de desarrollo, una economía más transparente, incluyente y competitiva, pero muchas de las transformaciones estructurales han sido postergadas”, afirmó.

El senador sostuvo que aún persisten problemas históricos como las deficiencias en el sistema eléctrico, la crisis de salud y seguridad social, así como una economía que, aunque crece, no genera suficientes oportunidades para la población.

También consideró que la lucha contra la corrupción “ha quedado a medio camino”, creando en la ciudadanía la percepción de que todavía existen sectores privilegiados.

“Seguimos atrapados en políticas de corto plazo y en viejas prácticas clientelares que solo alimentan el círculo perverso de la pobreza”, expresó.

Antonio Taveras aseguró que no llegó a la política por cargos ni reconocimientos personales, sino con la convicción de contribuir a la transformación del país.

“No vine por cargos, no vine por reconocimiento. Vine para ayudar a transformar la República Dominicana”, manifestó.

Pese a su salida del PRM, el legislador garantizó que continuará apoyando desde el Senado todas las iniciativas que fortalezcan la institucionalidad democrática, combatan la corrupción y mejoren las condiciones de vida del pueblo dominicano.

Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader, a la militancia del PRM y a los partidos aliados por el respaldo y respeto recibido durante estos años.

Finalmente, pidió a sus colegas senadores respetar su decisión, aclarando que no responde al enojo ni a diferencias personales.

“Esta decisión no viene del enojo. Viene de la conciencia y de la reflexión. Todos son mis hermanos y juntos debemos seguir construyendo el país que queremos”, concluyó.