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Santo Domingo El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana ( El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD ), Francisco Javier García, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno ( PRM ) se va del poder dentro de dos años porque el pueblo dominicano carece de vocación masoquista.

Dijo que la mayoría de la población solamente está a la espera de las elecciones para desalojar del poder a esa organización, a la que consideró la peor ejerciendo el poder en la historia dominicana.

“La gente se encuentra en un estado de desesperación y sin perspectivas de mejoría. El pueblo dominicano, que no tiene vocación masoquista, lo sacará de la dirección del Estado en mayo del año 2028”, expresó.

García se pronunció acerca de la realidad nacional durante actividades con dirigentes y militantes del PLD y representantes de sectores sociales de la Circunscripción 2, de la provincia San Cristóbal, y el municipio Santo Domingo Norte.

Sostuvo que cada día se empeora la situación de deterioro en servicios fundamentales como el energético, la salud, la educación, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, el sistema 911 y el suministro de agua potable, entre otros.

Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana los servicios mencionados funcionaban bien, agregó, solo bastó la llegada del PRM para que colapsaran, al punto que la población se siente cansada y desesperada.

Firme con la unidad

El miembro del Comité Político del PLD aseguró que se esfuerza con firmeza en procura de que esa organización fortalezca su unidad interna con miras a la participación en las elecciones del 2028.

Dijo que no solo será señalado el 18 de octubre de este año como candidato peledeísta, sino que ganará la Presidencia de la República, “para que el bienestar retorne a la República Dominicana”.