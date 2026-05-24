FP intensifica trabajos en SDE para traducir simpatías en votos en 2028

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La Fuerza del Pueblo (FP) en Santo Domingo Este intensifica los trabajos para traducir las simpatías de la población en votos a favor de esa organización política, en las elecciones del 2028.

Uno de los objetivos fundamentales de esa tarea fue la nueva fase de la Jornada de Crecimiento y Afiliación de la organización realizada este domingo por varios sectores de la circunscripción Uno en Santo Domingo Este, coordinada por Luis Hernández, presidente de ese organismo de la FP, así como por Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y Enlace del partido con el municipio de Santo Domingo Este.

Además de Hernández y Nathanael Concepción, en la Jornada tomaron parte Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Ramón Reví, Manuel Payano, Pedro García, Janeiry Montero, y Radhames Helena, entre otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo en SDE.

Los equipos que tomaron parte en las tareas de la Jornada, partieron a las 9 de la mañana desde la avenida 25 de Febrero de Villa Duarte y se diseminaron por Maquiteria, Simonico, entre otros sectores de la Circunscripción Uno de SDE.

En sus declaraciones, Luis Hernández subrayó que la población dominicana tiene plena confianza en la Fuerza del Pueblo, con su líder el doctor Leonel Fernández, y por eso cada vez más personas, desde distintos estratos de la sociedad, se suman al partido, lo que garantiza el crecimiento continuo de la organización, proyectándola y colocándola en una posición cimera, en las preferencias electorales para el 2028.

Señaló que cada vez más la FP tiene mayor acogida, mayor aceptación en los distintos sectores de la sociedad, lo que se evidencia con el paso frecuente de personalidades independientes, miembros, legisladores de distintas organizaciones que se juramentan en el partido.

Puntualizó que el crecimiento, el gran empuje de la Fuerza del Pueblo tiene como gran soporte el liderazgo de su presidente, el doctor Leonel Fernández, su experiencia de ex jefe de Estado en tres períodos, gestiones en que se impulsaron cambios en todos los órdenes, modernizando y transformando el país.

Refirió que la Jornada de Crecimiento y Afiliación procura robustecer las estructuras del partido, como parte de las estrategias para lograr su propósito de alcanzar el poder en el 2028, como aspira la mayoría de la población dominicana.

Luis Hernández puntualizó que acorde con esos objetivos, la Jornada de Crecimiento y Afiliación, como la llevada a cabo este domingo en los sectores que abarca la Circunscripción Uno de Santo Domingo Este, procura que la gran simpatía de la población se traduzca en votos a favor de las candidaturas de la Fuerza del Pueblo en las próximas elecciones.