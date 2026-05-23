Entre música, regalos y emoción, AMUPROPA celebra a las madres adultas mayores en SDE

Por Cinthia Polanco

Barrio Puerto Rico, SDE.- La Asociación de Mujeres Progresistas por la Paz (AMUPROPA) celebró por todo lo alto el Día de las Madres junto a decenas de adultas mayores, en una actividad cargada de alegría, música, regalos y momentos especiales, organizada por la presidenta de la fundación, Edita Sandoval.

El encuentro contó con el respaldo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), institución que, según expresó Sandoval, ha sido clave en el apoyo constante a los adultos mayores, ofreciendo alimentos, asistencia y servicios médicos.

“Gracias a CONAPE y a cada una de las personas que se suman, podemos llevar alegría y mejor calidad de vida a nuestros envejecientes”, manifestó Sandoval durante sus palabras.

La actividad reunió a representantes comunitarios, directores de escuelas, autoridades y colaboradores que aportaron alimentos, regalos y apoyo logístico para hacer posible la celebración.

Entre las instituciones y personas reconocidas estuvieron los Comedores Económicos, responsables de suministrar la comida diaria y también los alimentos para la actividad; La Aldea, dirigida por Andrea Delgado, que colaboró con el desayuno; y el Cuerpo de Bomberos, representado por el general de brigada Roberto Santos Méndez, quien brindó apoyo institucional.

También participaron la agrupación Mi Puño y Letra y Café Maná, empresa que aportó el café para los asistentes. Marianela, coordinadora de CONAPE, fue reconocida por gestionar la orquesta que puso a bailar y cantar a las madres presentes.

Luis Alberto Tejada donó los regalos entregados durante la jornada, mientras que el regidor Miguel Ángel también realizó aportes de obsequios y trabajó junto a los organizadores en la entrega a las madres presentes. Asimismo, Yahara Matos y Winder Ramírez, directores de escuelas, fueron agradecidos por colaborar de manera constante con alimentos para los envejecientes.

La lista de colaboradores también incluyó al magistrado Ernesto Mejía, del destacamento de Los Tres Brazos; la señora Narrita y su esposo, quienes apoyaron con regalos y trabajo físico; Hilda Celeste Rosario, coordinadora de barrios; además del doctor Sergio Cedeño y la psicóloga María del Pilar, encargados de ofrecer servicios médicos y psicológicos a los adultos mayores.

Las madres también disfrutaron de la participación del grupo de niñas y jovencitas “Las Descendientes”, quienes representan la nueva generación que apoya a la fundación y a los adultos mayores. Durante la actividad se destacó que muchas de ellas son nietas y descendientes de las propias abuelas presentes en la celebración, llevando un mensaje de amor, unión familiar y relevo generacional.

Durante la actividad hubo música en vivo y presentaciones artísticas con canciones populares y composiciones dedicadas a las madres, resaltando el valor de la mujer como eje del hogar y ejemplo de amor y entrega.

La alegría no se detuvo. En medio de la celebración, Edita Sandoval sorprendió a su hija Raysa, quien estaba de cumpleaños. Los presentes le llevaron un pastel y le cantaron cumpleaños feliz, en un momento cargado de emoción y aplausos.

Los asistentes reconocieron la entrega de Sandoval y destacaron que gracias a su dedicación los adultos mayores reciben atenciones constantes y momentos especiales que les devuelven la sonrisa.

Al tomar la palabra, el regidor Miguel Ángel agradeció la oportunidad de compartir un momento tan especial junto a las madres y resaltó la labor social que realiza Edita Sandoval a favor de los envejecientes.

“Es una mujer que trabaja con cariño y entrega por nuestros adultos mayores”, expresó.

El edil también aprovechó la ocasión para enviar felicitaciones a todas las madres dominicanas, especialmente a las del municipio Santo Domingo Este.