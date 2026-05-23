Las cicatrices invisibles de la guerra: el impacto psicológico en soldados, civiles y niños

Por Dr. Ramón Ceballo

Las guerras suelen analizarse a partir de sus consecuencias políticas, territoriales o económicas. Sin embargo, uno de los daños más profundos y duraderos ocurre en la mente humana.

Los conflictos armados no solo destruyen ciudades e infraestructuras; también dejan cicatrices psicológicas que pueden acompañar a las personas durante décadas e incluso transmitirse entre generaciones.

La exposición prolongada a la violencia, el miedo constante, la pérdida de seres queridos y el desplazamiento forzado generan efectos emocionales severos.

Entre los trastornos más frecuentes asociados a los conflictos bélicos se encuentra el trastorno de estrés postraumático (TEPT), una condición que aparece después de vivir o presenciar eventos extremadamente traumáticos, como bombardeos, asesinatos o torturas.

Quienes padecen este trastorno suelen experimentar recuerdos intrusivos del evento traumático, pesadillas recurrentes, ansiedad intensa, sensación permanente de amenaza, irritabilidad, dificultades para dormir y problemas de concentración.

Diversos estudios realizados en poblaciones afectadas por guerras indican que entre el 20 % y el 40 % de las personas expuestas directamente al conflicto desarrollan síntomas relacionados con el TEPT.

Además del estrés postraumático, la depresión y los trastornos de ansiedad son comunes en contextos de guerra. La destrucción del entorno social, la incertidumbre sobre el futuro y la pérdida de familiares generan sentimientos de tristeza profunda, desesperanza e aislamiento.

En comunidades desplazadas o refugiadas estas condiciones suelen agravarse por la precariedad económica, la discriminación y la falta de acceso a servicios de salud.

Los combatientes también enfrentan consecuencias psicológicas graves. La experiencia del combate implica convivir con el riesgo permanente de morir, presenciar la muerte de compañeros y participar en episodios de violencia extrema.

Investigaciones sobre conflictos recientes muestran que entre el 11 % y el 20 % de los militares que participaron en las guerras de Irak y Afganistán han sufrido TEPT en algún momento de sus vidas, mientras que otros análisis estiman que hasta el 29 % de los veteranos pueden desarrollarlo, es decir, casi uno de cada tres combatientes.

Las cifras varían según el conflicto. Por ejemplo, cerca del 10 % de los veteranos de la Guerra de Vietnam desarrollaron estrés postraumático, mientras que alrededor del 21 % de los veteranos de la Guerra del Golfo han padecido este trastorno.

En los sistemas de salud para veteranos, hasta el 23 % de quienes reciben atención médica presentan diagnóstico de TEPT.

El impacto emocional también se refleja en los índices de suicidio. Estudios recientes señalan que los veteranos registran aproximadamente 17.9 suicidios por cada 100,000 personas, una tasa superior a la de la población general, que ronda 11.8 por cada 100,000.

Las secuelas psicológicas no afectan únicamente a los combatientes. Los civiles que sobreviven a heridas graves, como amputaciones, quemaduras o lesiones en la médula espinal, enfrentan transformaciones radicales en sus vidas.

Estas personas pueden experimentar depresión, ansiedad, crisis de identidad, aislamiento social y sentimientos de inutilidad, agravados muchas veces por el dolor crónico y las limitaciones físicas.

A escala global, las consecuencias son alarmantes. Un análisis internacional estima que más de 350 millones de personas que han sobrevivido a guerras padecen trastornos como TEPT o depresión mayor como resultado directo de los conflictos armados.

Los niños y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables. En regiones afectadas por guerras, como Gaza, Ucrania o Siria, millones de menores crecen expuestos a bombardeos, destrucción de sus hogares y pérdida de familiares.

Estas experiencias pueden provocar trauma psicológico, miedo persistente, pesadillas, hipervigilancia y dificultades para regular sus emociones.

Muchos menores desarrollan problemas emocionales y conductuales, que incluyen irritabilidad, agresividad o retraimiento social. Otros experimentan depresión, desesperanza o conductas autodestructivas, especialmente durante la adolescencia.

Además, la guerra interrumpe la educación: el cierre o la destrucción de escuelas provoca que millones de niños pierdan años de escolaridad, lo que limita sus oportunidades futuras.

El desplazamiento forzado también afecta profundamente a los menores. Al abandonar sus hogares pierden redes sociales, amistades y tradiciones culturales.

En campamentos de refugiados o países de acogida enfrentan barreras lingüísticas, discriminación y dificultades de adaptación, lo que debilita su sentido de identidad y pertenencia.

Las guerras dejan cicatrices visibles en ciudades devastadas, pero las heridas más profundas suelen ser invisibles. Por esa razón, especialistas y organismos internacionales insisten en que la reconstrucción posterior a los conflictos debe incluir programas de atención psicológica, apoyo comunitario y estrategias educativas.

Reconstruir carreteras, hospitales y viviendas es fundamental, pero también lo es sanar la mente de quienes han vivido la violencia.

Las guerras no terminan cuando cesan los combates; sus consecuencias psicológicas pueden prolongarse durante generaciones. Comprender esta realidad es esencial para reconstruir no solo territorios, sino también el bienestar emocional de las sociedades.