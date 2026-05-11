El Seibo cierra fiestas patronales con multitudinaria corrida de toros en nueva plaza multiuso

Senador Santiago Zorrilla agradece construcción de plaza al presidente Luis Abinader

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El Seibo.- La provincia de El Seibo vivió este fin de semana una jornada cargada de entusiasmo y desbordante alegría popular con la celebración de la tradicional corrida de toros, actividad que marcó el cierre oficial de sus fiestas patronales.

Este espacio fue aprovechado por el senador Santiago José Zorrilla para agradecer al presidente Luis Abinader por hacer realidad uno de los mayores anhelos de los seibanos: contar con una moderna plaza multiuso destinada a la realización de eventos culturales, como las corridas de toro; así como otras actividades deportivas y tradicionales.

“Este era un sueño de muchos años” recordó el congresista ante una multitud que abarrotó la Plaza Multiuso Ing. Eduardo Martínez Lima, espacio que resultó resultó pequeño para acoger a miles de seibanos y visitantes de distintas partes del país y el mundo.

El senador Santiago José Zorrilla destacó el respaldo masivo de la población a esta festividad, señalando que la corrida de toros representa una expresión de identidad y tradición profundamente arraigada en la provincia y destacó que El Seibo es el único lugar del país donde se celebra.

Asimismo, valoró el ambiente de confraternidad y organización con el que se desarrollaron las actividades, resaltando el impacto positivo que tienen estas celebraciones en el fortalecimiento de la cultura y el dinamismo económico local.

Gran respaldo nacional e internacional

A este evento acompañaron al senador Santiago José Zorrilla, el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía y el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván.

También los embajadores de la República Popular China, Chen Luning; el embajador de Corea del Sur, Lee Sang Ryul; el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani; el embajador de Italia, Sergio Maffettone; el representante diplomático de Panamá, Ramón Martínez de la Guardia, entre otros.

De igual modo, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal; el ex senador de Monte Plata, Lenin Valdez y el ex procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito.

Concierto

Con el patrocinio del senador Santiago José Zorrilla el exponente urbano Donaty y el intérprete de música típica El Guachy pusieron a bailar a miles.

Las fiestas patronales son organizadas por la Hermandad de Fervorosos de la Santísima Cruz, en honor a la Patrona La Santísima Cruz.

Fieles a la tradición, los seibanos y residentes de provincias cercanas abarrotaron el Parque Central donde la banda de música provincial interpretó canciones tradicionales previo a disfrutar del desfile de caballería donde participó la Caballería de Sangre del Ejército de la República Dominicana, comandada por el Coronel Martín Haché.