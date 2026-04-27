Por Ramona A.

Punta Cana, República Dominicana. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) culminó con resultados récord la vigésima sexta edición del Dominican Annual Tourism Exchange, DATE 2026 reafirmando su papel como la principal plataforma de comercialización turística del Caribe y un eje clave para la generación de divisas, empleo y crecimiento económico.

Asonahores indicó que el evento generó más de 8,000 citas de negocios entre suplidores locales y compradores internacionales, superando las expectativas y consolidando acuerdos que impactarán directamente la ocupación hotelera y el flujo de visitantes hacia el país en los próximos meses. La edición 2026 reunió a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, junto a más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands, evidenciando el alcance global del destino dominicano.

Destacaron que este volumen de negociaciones confirma el rol de DATE como una herramienta estratégica para la promoción internacional, capaz de traducirse en miles de visitantes adicionales cada año y en un efecto multiplicador sobre sectores clave de la economía nacional, desde la agroindustria hasta el transporte y las mipymes.

Así mismo resaltaron que en esta edición, el programa se fortaleció con una agenda integral que incluyó rondas de negocios, una activa sala de prensa, un lounge de experiencias de marca y una propuesta de actividades nocturnas diseñadas para proyectar la identidad dominicana. La preapertura en Panaca, la inauguración en Dominicania, con una muestra de gastronomía, música y cultura, y el cierre en Coco Bongo ofrecieron a los participantes una inmersión directa en la diversidad del producto turístico nacional.

Explicaron que el evento integró más de 20 oficinas de promoción turística (OPT) provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Chile, Puerto Rico y España, fortaleciendo la conectividad comercial del destino. A esto se sumó la participación de 33 patrocinadores, la realización de 12 ruedas de prensa externas y un programa académico con exposiciones magistrales de expertos internacionales y líderes del sector.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, destacó el impacto estructural del evento en la economía nacional “DATE no solo conecta la oferta turística dominicana con los principales mercados internacionales, sino que impulsa resultados concretos que se traducen en mayor ocupación, más visitantes y más oportunidades para toda la cadena de valor del turismo. Este evento reafirma que el turismo sigue siendo uno de los motores más dinámicos y estratégicos de la economía dominicana.”

En el marco de esta edición, Asonahores reconoció el desempeño de las Oficinas de Promoción Turística (OPT), destacando a México como el mercado que coordinó la mayor cantidad de citas de negocios durante el evento, reflejando su dinamismo y alto nivel de interés en la oferta dominicana. Asimismo, se otorgó un reconocimiento a la Oficina de Alemania por liderar la participación en términos de empresas compradoras, consolidándose como uno de los mercados europeos de mayor relevancia para el crecimiento sostenido del turismo en la República Dominicana.

El cierre de DATE 2026 se produce en un contexto de expansión sostenida del turismo, que continúa posicionándose como uno de los principales generadores de empleo y divisas del país, y como una plataforma clave para atraer inversión, diversificar la oferta y fortalecer la competitividad del destino a nivel global.

DATE 2026 contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Therrestra, Arajet, CEPM, Barceló Bávaro Convention Center, Meliá Hotels International, Coco Bongo, Dominicania, World of Hyatt Inclusive Collection, Dreams Cap Cana Resort & Spa, Banco Popular, Grupo Puntacana, SolBus, Panaca, Banco BHD, Coral Hospitality Corp y Renny Travel.ec