Ilia Topuria el nuevo Muhammad Ali de los deportes de combate

Por Antonio G. Reyes Baldwin

Para decir verdad nunca me interesé por las peleas de Artes Marciales Mixtas (MMA), por el grado de violencia que exhiben, siempre fui y soy amante del baloncesto de la NBA y de la pelota local y de grandes ligas, como cualquier dominicano común y corriente, fue por casualidad del destino que comencé a verlas, por esos algoritmos informáticos que aleatoriamente llegan a nuestro móvil, sin que nadie lo esté requiriendo.

Fue así como llego a mí el nombre de Ilia Topuria, un video corto, donde él hablaba con plena seguridad de cómo iba a derrotar a su rival, que para aquel entonces lo era el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, pelea que no vi, solo leí las reseñas del combate por Google, ocurriendo en la misma, prácticamente lo que

Topuría había pronosticado, TKO en el segundo asalto a Volkanovski.

A partir de ese momento como amante de las informaciones que soy, comencé a rebuscar sobre Topuria y las peleas de MMA, ya con cierto conocimiento de causa, empecé a ver algunas peleas y a empaparme de ese deporte, que, aunque violento de eso no hay dudas, los gladiadores dan el todo por el todo por ganar, ahí nadie se vende, no se arreglan peleas, donde cada victoria es un legado de honor, coraje y valentía.

Cada deporte está fundamentado en sus figuras, quienes son los que le dan vida y atraen a fanáticos y seguidores, así como en su momento Muhammad Ali, llevo el boxeo a otro nivel, por su carisma y la estrategia mediática que utilizaba para aquel entonces, de provocar y perseguir a sus oponentes, donde quiera que estuvieran, para retarlos siempre en presencia de fotógrafos y camarógrafos para crear el interés en los fanáticos y en el público en general, al igual que Topuria, cumpliendo sus promesas de derrotar a sus rivales.

Ilia Topuria encarna la nueva figura de los deportes de combate, con dominio completamente de tres disciplinas dentro de las artes marciales, invicto hasta el momento 17-0, una figura mediática como el que más, buen comunicador, arrogante para muchos, y para otros, seguro de lo que pronostica hacer dentro del octágono, cada vez que tiene una pelea. Por otra parte, creo que las peleas de MMA específicamente la compañía UFC, va a destronar al Boxeo, si ya no ha ocurrido, en cuarto a popularidad y en relación a los montos económicos envueltos en cada pelea.

De hecho, ya es todo un acontecimiento publicitario el evento deportivo de MMA y la compañía UFC, a efectuarse en los jardines de la Casa Blanca, el 14 de junio del año 2026, donde por primera vez un deporte hace acto de presencia, teniendo como principal figura a Ilia Topuria (El Matador) contra Justin Gaethje, celebrando el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y por demás, el cumpleaños número 80 del Presidente Donald Trump, la velada promete crear un precedente inédito, para posicionar aún más a la compañía UFC, bajo el padrinaje del presidente de los Estados Unidos.

Yo no sé ustedes, pero esa cartelera no me la voy a perder, pagare en la plataforma Paramount, para poder ver el combate, no me cabe la menor duda, que al terminal la pelea estelar, el matador sumara 18-0 a su record.