“Centro Educativo en Artes de Boca Chica realiza gala ‘España en escena’”

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Boca Chica, RD. – En un ambiente cargado de arte, talento y riqueza cultural, el centro educativo en Artes de Boca Chica, Eugenio María de Hostos llevó a cabo su XII Gala de Centro, bajo el título “España en escena”, una propuesta escénica que puso en valor las tradiciones y manifestaciones culturales españolas a través de diversas expresiones artísticas.

La jornada comenzó con la apertura oficial del recorrido cultural en la que, la directora del centro educativo Prof. Yamilca Díaz ofreció las palabras de bienvenida destacando la importancia de incluir y desarrollar el arte y la cultura en la formación integral de los estudiantes.

El evento incluyó la inauguración de un busto erigido a Eugenio María de Hostos, realizada por el profesor de artes visuales Franyeline Rodríguez, así como la presentación de diversas obras y demostraciones que abarcaron teatro, danza, música y artes visuales. Entre las presentaciones más destacadas piezas figurativas como “La vida es sueño”, adaptada al teatro de calle, así como el Opening con la Danza (Bulería) a cargo de Alexandra Aybar, Jenifer Calcaño y Ariesky Castro, maestros de la modalidad de danza y teatro.

Fueron presentaciones musicales y de danza como «Ay linda amiga», «Lágrimas negras, Marinero de luces, Era mi vida» y un «Popurrí Español», entre otros, además de la exhibición de los trabajos de las áreas de producción artesanal, incluyendo joyería, bisutería y artes visuales.

Asimismo, el público disfrutó de un variado programa en el escenario español, que incluía danzas, intervenciones musicales y declamaciones a cargo de estudiantes y docentes, evidenciando el talento y la creatividad de los estudiantes que reciben docencia en dicho centro.

La gala de artes, contó con la presencia de la directora del Distrito Educativo 10-05, Hellen Barreiro Marte; el técnico de la Regional 10 de la modalidad en Artes, Thomas Manzanillo; la directora del centro educativo, Yamilka Díaz; y la representante de la embajada española, Virginia Gomilas. Asimismo, estuvieron presentes la técnica regional Elizabeth Figueroa; el vicepresidente del Concejo de Regidores de Boca Chica, Danilo Barceló; la coordinadora académica del centro, Aleida Flores; y la coordinadora de Artes, Judith Batista.

De igual manera, participó Licet Pool Lantigua, ex director del distrito educativo; Juan Vidal Serrano y José Morales, presidente y vicepresidente del Comité Internacional Pro-Ayuda al municipio de Boca Chica; Jesús Naut y Víctor Castro, miembros del Consejo Directivo de Dos Generaciones Munícipes por Boca Chica; Juan José Mejía, director del Centro Educativo La Ureña; Yessica Díaz, directora del Centro Educativo Elvira de Mendoza y los técnicos distritales Jenny Salobo, Wilfrido Jerome y Natividad Cuevas, entre otras autoridades.

Finalmente, el centro educativo expresó su agradecimiento a docentes, estudiantes, colaboradores y familias por su apoyo en la realización de esta importante gala, reafirmando su compromiso con una educación integral basada en el arte, la cultura y los valores.