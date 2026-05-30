DIGESETT despliega operativo especial por el Día de las Madres

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) dispuso desde este viernes un amplio dispositivo de control, viabilización y supervisión en los alrededores de los principales centros comerciales del Gran Santo Domingo y en el interior del pais, con motivo de la celebración del Día de las Madres.

La medida forma parte de las acciones preventivas implementadas para garantizar una movilidad más segura y organizada durante el incremento del flujo vehicular y peatonal que tradicionalmente se registra en esta importante fecha comercial.

Este operativo se realiza en cumplimiento a los acuerdos establecidos durante la reunión de coordinación sostenida previamente entre la DIGESETT, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y representantes de distintas plazas comerciales.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., explicó que los agentes fueron desplegados en puntos estratégicos con el objetivo de agilizar la circulación vehicular, prevenir congestionamientos, supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar mayor seguridad vial a conductores y peatones.

Asimismo, se reforzaron las labores de supervisión en áreas identificadas como críticas, especialmente en zonas de acceso y salida de centros comerciales, estacionamientos y vías de alto flujo vehicular.

La institución reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las diferentes entidades públicas y el sector privado, a fin de preservar el orden, la seguridad vial y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante esta celebración del Día de las Madres.