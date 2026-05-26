INTRANT abre nueva oficina de licencias en el centro de retención vehicular CENARVE en Santo Domingo Oeste

La inauguración fue encabezada por el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien además recibió la renovación de su nueva licencia de conducir durante un recorrido por el módulo.

Fuente Externa

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dejó habilitada una nueva oficina de licencias de conducir en las instalaciones del Centro Nacional de Retención Vehicular (CENARVE), ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, con el objetivo de acercar los servicios a ciudadanos de Pedro Brand, Villa Altagracia, La Cuaba, Los Alcarrizos, Pantoja, Villa Linda y Palmarejo, entre otras comunidades.

La iniciativa impulsada por el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, busca continuar fortaleciendo la experiencia de atención ciudadana mediante espacios integrales que permitan realizar distintos procesos relacionados con tránsito y transporte en un solo lugar.

“Estamos trabajando para que los ciudadanos puedan acceder a servicios más cercanos, ágiles y eficientes, en espacios que les permitan resolver múltiples necesidades en un mismo lugar y vivir una experiencia de atención diferente”, expresó Morrison.

DIGESETT fortalece cooperación internacional en seguridad vial mediante integración en IBERVIAPOL Asimismo, informó que a partir del próximo mes de julio el INTRANT tiene previsto incorporar un circuito de manejo en estas instalaciones, lo que permitirá ofrecer también el servicio de emisión de licencias por primera vez para conductores de vehículos de motor.

De su lado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, valoró la iniciativa y destacó la importancia de continuar fortaleciendo la articulación interinstitucional para ofrecer respuestas más oportunas y organizadas a la ciudadanía.

Durante la actividad, también fue entregada la renovación de la nueva licencia de conducir al director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y al director general de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, quienes realizaron un recorrido por el módulo junto al director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison.

Con esta apertura, el INTRANT busca ampliar la cobertura operativa de los servicios de licencias, reducir tiempos de espera, descongestionar otras oficinas y fortalecer la capacidad institucional para brindar un servicio más moderno, eficiente y cercano al ciudadano.

En la actividad estuvieron presentes el general César Ares, director de Soporte y Servicios de la Policía Nacional; el teniente coronel Anderson Rijo Matos, director operativo de los Centros de Retención Vehicular; y el ingeniero Jhonny Cabrera, director administrativo de la Red de Centros de Retención Vehicular (CENARVE).

Detalles técnicos de la nueva oficina

La nueva oficina contará con entre dos y cuatro cabinas de CEMECO para evaluaciones médicas, cuatro puestos para exámenes teóricos, una sala de charla para orientación y formación vial, dos módulos de registro para recepción y validación de datos, un módulo de fotografía y una estación para toma de huellas biométricas.

Además, ofrecerá servicios de renovación de licencias de conducir, emisión de carnet de aprendizaje, cambios de categoría, emisión y renovación de licencias de motores, evaluaciones médicas, exámenes teóricos y captura de datos biométricos.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sujeto a ajustes conforme a la demanda operativa y al flujo de usuarios.