Edeeste reporta avería por choque contra poste en San Isidro

De acuerdo con informaciones obtenidas en la zona, dicho poste fue impactado por un vehículo y, al momento de llegar el personal técnico al lugar, el conductor ya no se encontraba en el área.

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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que los circuitos INVI04 y el reconectador San Isidro (RCL San Isidro) fueron desenergizados este martes debido a trabajos programados de mantenimiento de redes en la zona de Invivienda y sectores aledaños.

La empresa explicó que, luego de concluir las labores de mantenimiento y al momento de restablecer el servicio, un vehículo impactó una estructura eléctrica que soporta doble terna, provocando una nueva interrupción del suministro energético en varios sectores.

De acuerdo con informaciones obtenidas en la zona, dicho poste fue impactado por un vehículo y, al momento de llegar el personal técnico al lugar, el conductor ya no se encontraba en el área.

Edeeste indicó que las brigadas técnicas trabajan en la normalización y sustitución del poste afectado, proceso que tendría una duración aproximada de cinco horas adicionales, debido a la complejidad de los trabajos requeridos.

Los circuitos afectados corresponden al INVI04 y al RCL San Isidro, impactando los sectores Amanda I, Amanda II, Autopista de San Isidro, Bello Campo, Eugenio María de Hostos (Mendoza), Franconia, Italia, La Esperanza, La Primavera, Lotería, María Mercedes, Mirador del Este, Nuevo Sol Naciente, Oasis, Res. Oriente, Paraíso Oriental, Residencial Delta Amarilis II, Residencial Los Ángeles, Residencial Villa Carmen, Savica, Trabajadores, Villa Carmen, Villa Esperanza (Invivienda), Invivienda, Eugenio María de Hostos, Juan Pablo Duarte, Res. Charles, Brisa de Charles, Autopista San Isidro, Res. Ébano, Res. Reyoli, Res. Villa Oriental, Kavak Tower, Residencial Duma X, Estrella del Este, Residencial Estados Unidos, Res. Shalom IV, Nancy Nadecha, Residencial Nancy I, Nadecha IV, Res. La Moneda, Delta Amarilis IV, Delta Amarilis III, Residencial Flor y Vil, Res. Pradera Oriental, Residencial Josué Avepo, Nuevo Amanecer, Brisa del Este, Res. Brisas del Caribe, Res. Vista Ecológica, Brisa Oriental 6, Jardines del 5to Centenario, Prado Oriental e Invidorex.

La empresa agradece la comprensión de los clientes afectados mientras se desarrollan las labores para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.