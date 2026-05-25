Organizaciones populares convocan encendido de velas en memoria de Ángel Manuel Luna

Por Cinthia Polanco

San Francisco de Macorìs.-En medio del dolor, organizaciones populares y estudiantiles convocaron para este martes un encendido de velas en memoria del joven Ángel Manuel Luna, en un acto cargado de reclamo social y exigencia de justicia.

La actividad, organizada por el FALPO, FER, FJD y FELABEL 12, busca reunir a comunitarios, jóvenes y dirigentes populares bajo la consigna: “Ni olvido ni silencio: justicia para Ángel Manuel”.

El encendido está pautado para las 7:00 de la noche en José Reyes, sector Vista San Francisco, donde los convocantes llaman a la población a asistir con velas y levantar su voz en demanda de esclarecimiento del caso.

“Llevemos nuestra vela y nuestra voz. Por Ángel Manuel, por la verdad, por la justicia”, expresa el mensaje difundido en redes sociales y plataformas comunitarias.

El afiche de convocatoria muestra la imagen del joven Ángel Manuel Luna junto a velas encendidas y símbolos de duelo, reflejando el ambiente de consternación que ha generado el hecho en sectores populares y estudiantiles.

Hasta el momento, familiares, amigos y organizaciones sociales mantienen el reclamo de que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con transparencia.

El acto de velas busca convertirse en una manifestación pacífica de memoria, solidaridad y presión social para que se haga justicia.

El caso

La muerte del adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, ha causado gran indignación en San Francisco de Macorís. Según denuncias de familiares y organizaciones populares, el joven falleció tras una presunta persecución policial mientras se desplazaba en una motocicleta.

Familiares aseguran que una patrulla policial estuvo involucrada en el hecho, versión que ha generado protestas y reclamos de justicia encabezados por organizaciones populares y estudiantiles.

Tras el incidente, Ángel Manuel fue trasladado a un centro de salud, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

Hasta el momento, familiares, amigos y sectores comunitarios continúan exigiendo una investigación transparente y sanciones contra los responsables, mientras crece el reclamo de que el caso no quede impune.

El acto de velas busca convertirse en una manifestación pacífica de memoria, solidaridad y presión social para que se haga justicia por la muerte del adolescente.