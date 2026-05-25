Posó para la inauguración del Malecón, pero hoy lo tiene descuidado y lleno de basura.

Por Isaura Estévez

¿Qué pasó entre Dio Astacio y David Collado que, luego de la inauguración del Malecón de Santo Domingo Este, el ayuntamiento no se ha ocupado de mantener el área limpia? Creo que ha sido descuido involuntario de algunos empleados de esa zona, ya que honestamente me niego a creer que el alcalde, por alguna diferencia con el ministro de turismo, haya dejado abandonada esa obra.

Algunos dicen que el alcalde estuvo molesto porque no se le dio el protagonismo que entendía merecer y culpaba a David Collado por golpear su yo interno, sin embargo, entendemos que el alcalde es un hombre cristiano y de buen corazón, aunque a veces da señales

RD$314 millones de inversión: Luis Abinader y David Collado inauguran segunda etapa del malecón SDE El video del humorista Rafael Bonilla dejó de ser una simple parodia para convertirse en una denuncia ciudadana sobre el estado del recién inaugurado Malecón de Santo Domingo Este. A menos de una semana de su entrega, ya se observa basura acumulada, letreros dañados y señales de deterioro que contradicen la imagen de modernidad presentada durante el acto oficial.

La sátira de Bonilla también golpea la imagen de David Collado, imitando su estilo frío y acartonado al repetir la palabra “entusiasmo” con una voz y unos gestos que transmiten exactamente lo contrario: poca calidez y desconexión con la realidad. Mientras el discurso oficial hablaba de alegría y orgullo, las imágenes mostraban abandono y falta de mantenimiento.

Pero la responsabilidad no termina en la inauguración. Dio Astacio estuvo en primera fila para las cámaras y el corte de cinta, pero el estado actual del Malecón refleja una preocupante negligencia municipal. El video termina retratando un problema cada vez más frecuente en en el municipio de Santo Domingo Este.

Esperamos que el alcalde Dío Astacio se ponga en la pila y comience a recoger la basura en el municipio y mantener limpia esa área de vital valor turístico y ojalá reduzca un poco las fotos, los videos, las exposiciones públicas y se ponga a trabajar por Santo Domingo Este

Esta sátira es la radiografía perfecta de cómo una inversión millonaria se pierde cuando no hay mantenimiento real. El video nos recuerda que el «entusiasmo» estatal dura lo que dura el flash de la cámara, dejándoles a los ciudadanos una obra nueva pero ya descuidada