Fuerza del Pueblo celebra agasajo a madres en SDE y destaca crecimiento de Leonel Fernández

Por Cinthia Polanco

La Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, circunscripción número 1, celebró un emotivo encuentro con motivo del Mes de las Madres, organizado por la secretaria de la Mujer, Sonya Abreu, junto a la secretaria de la Juventud, Janeiry Montero.

La actividad fue realizada en el local del Ensanche Ozama, donde decenas de mujeres participaron de un compartir cargado de alegría, confraternidad y reconocimientos para las madres dominicanas.

Durante el encuentro, las asistentes disfrutaron de rifas, regalos, bonos de electrodomésticos, un suculento buffet y presentaciones artísticas que animaron la celebración.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Sonya Abreu, quien motivó a las mujeres dominicanas a incursionar en la política y resaltó el respaldo que, según expresó, brinda el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, al liderazgo femenino y a la juventud.

“Leonel Fernández es el principal líder que cree en las mujeres por el gran potencial que tienen y también en la juventud”, expresó Abreu, al tiempo que aseguró que el crecimiento del liderazgo y la simpatía del exmandatario continúa reflejándose en las encuestas y en el respaldo popular.

Sostuvo además que “la gente en las calles quiere que vuelva Leonel para que vuelva el progreso”.

La dirigente política también felicitó a las madres dominicanas por el importante papel que desempeñan en la formación y educación de sus hijos, destacando a la mujer como guía fundamental en los valores, el respeto y las buenas costumbres.

Asimismo, exhortó a las familias a crear conciencia sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, señalando que la familia constituye el núcleo esencial para construir una mejor sociedad.

La actividad contó con la presencia de importantes dirigentes y autoridades de la organización política, entre ellos Luis Hernández, Norma Molina, la diputada Juliana O’neil, los regidores Luis Flores y Anibelka Rodríguez, además de Julio Romero, Noé Camacho, Ramón Ramírez, Pedro García, Eduardo Feliz, Ramón Rossi, Jhonay Sierra, Norinda Castillo, Radhames Helena y Víctor Crispín, entre otros dirigentes y comunitarios.