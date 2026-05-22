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NAGUA, María Trinidad Sánchez. – En un ambiente cargado de emoción, fe y alegría, la Fundación Oviedo celebró su tradicional actividad del Día de las Madres en el municipio de Nagua. El evento, que tuvo lugar en el parqueo de Óptica Oviedo de esta demarcación, reunió a un centenar de madres de diversas comunidades locales para rendirles un merecido homenaje.

El discurso central fue pronunciado por el Sr. Orlando Oviedo, director de Servicios Generales de Óptica Oviedo y colaborador de la Fundación. En representación del presidente de la fundación, Sr. Juan Oviedo, y la vicepresidenta, doña Elis Canela de Oviedo, expresó: «Hoy nos reunimos para celebrar a seres extraordinarios: nuestras madres… En Fundación Oviedo creemos en servir con el corazón, por eso quisimos dedicar este día a consentir y reconocer a tantas madres luchadoras que merecen sentirse valoradas y acompañadas».

La bendición estuvo a cargo de la Lic. Ana García, directora de Finanzas y quien ofreció una emotiva oración de agradecimiento y protección.

Fiel a su misión institucional de brindar asistencia visual a personas de escasos recursos , la fundación presentó de manera especial los casos puntuales de 4 madres adultas mayores las señoras Beatriz Hernández (61 años), Felicia de Jesús (67 años) y Ramona Martínez (82 años). Estas madres no contaban con recursos, por tal razón recibieron la donación total de sus lentes. Las entregas estuvieron a cargo del Sr. Joseph Raymond, gerente nacional de Óptica Oviedo, junto a la Sra. Cándida Alvarez, directora de Operaciones de la Óptica y colaboradora de la Fundación y el influencer Angel Nivar (El Dorado).

El evento continuó con dinámicas de baile y una gran rifa de electrodomésticos y obsequios. Entre los premios distribuidos a las madres presentes se destacaron, neveras, lavadoras, licuadoras,bolsos de productos La Joya y artículos decorativos para el hogar. Hacia el final de la jornada, se realizó una entrega masiva de raciones alimenticias y obsequios .

Este evento fue posible gracias al valioso patrocinio de empresas e instituciones aliadas como La Fabril, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Bepensa (Coca Cola), Laboratorios Sophia y Pan Lucky.

Con más de 30 años de trayectoria sirviendo a la sociedad dominicana, la Fundación Oviedo reafirma sus valores de solidaridad, empatía y responsabilidad social, llevando alivio y alegría a los sectores más vulnerables de la República Dominicana.