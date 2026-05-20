INABIE garantiza alimentación escolar a casi 150 mil jóvenes y adultos de los programas Oportunidad 14-24 y Prepara

Fuente Externa

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que actualmente garantiza alimentación escolar a 149,708 jóvenes y adultos integrados a los programas Oportunidad 14-24 y Prepara, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la permanencia educativa y la formación técnico-académica de población vulnerable.

Del total de beneficiarios, 12,540 pertenecen al programa Oportunidad 14-24 y 137,168 a la modalidad Prepara, dos iniciativas enfocadas en la reintegración educativa y la capacitación de personas que no concluyeron su formación en el sistema tradicional.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó que esta iniciativa impacta directamente la estabilidad y el desempeño de miles de jóvenes y adultos que buscan completar sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales.

“Para muchos de estos jóvenes, la alimentación que reciben durante su jornada educativa representa un apoyo esencial para mantenerse en las aulas, continuar capacitándose y avanzar hacia un futuro con mayores oportunidades”, expresó Pérez.

Indicó que el respaldo alimentario forma parte de una política integral orientada a reducir barreras sociales y económicas que afectan la continuidad educativa de personas en condiciones de vulnerabilidad.

A través de su Programa de Alimentación Escolar (PAE), el INABIE provee alimentación a más 2 millones de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo de más de 7,000 centros del sistema público de educación.

Los programas Oportunidad 14-24 y Prepara están dirigidos a jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad social que no lograron completar su educación en el sistema tradicional. Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Estado dominicano para ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral.

Con estas acciones, el INABIE continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la inclusión educativa, el bienestar social y la generación de oportunidades para miles de dominicanos.