Directores de centros educativos solicitan al Congreso ser escuchados sobre ley de alimentación escolar

Fuente Externa

La Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana, (ASONADEDI-RD), organización que representa a los más seis mil directores de centros educativos públicos del país, emite el presente comunicado tras la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar (Iniciativa No. 05262-2024-2028-CD) por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 13 de mayo de 2026, y en anticipación de su segunda discusión y proceso en el Senado de la República.

ASONADEDI-RD reconoce y celebra el esfuerzo legislativo que representa este proyecto. La alimentación escolar adecuada no es un beneficio accesorio: es un derecho fundamental de la niñez dominicana y una condición esencial para el aprendizaje. Fortalecer institucionalmente el Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizar su financiamiento progresivo y vincularlo con la agricultura familiar local son objetivos que esta asociación comparte plenamente y apoya sin reservas.

«Una buena ley de alimentación escolar necesita directores protegidos, no directores amenazados.»

Sin embargo, nuestra responsabilidad por el respeto al debido proceso y los derechos de los directores de centros educativos públicos que representamos nos obliga a expresar, con respeto pero con firmeza, nuestra profunda preocupación por determinadas disposiciones del proyecto que, en su redacción actual, representan una amenaza seria a los derechos laborales, la seguridad jurídica y la dignidad de los directores escolares dominicanos.

El artículo 78 del proyecto establece un régimen sancionatorio que puede resultar en la destitución inmediata y la responsabilidad patrimonial del 100% de los fondos del PAE sobre un director escolar, incluso en situaciones en que la gestión de esos fondos no depende de su control directo, sino del INABIE. Los términos utilizados para configurar estas causales: ‘inmiscuirse’, ‘medios fraudulentos’, ‘daños por omisión’, son jurídicamente vagos e imprecisos, violentando el principio de seguridad jurídica que debe garantizar todo ordenamiento legal en un Estado de Derecho.

ADP exige publicación de calificaciones en un plazo máximo de 72 horas Los directores de centros educativos son líderes pedagógicos, no administradores de programas de alimentación. Asignarles la responsabilidad operativa de los huertos escolares, la presidencia de comités de supervisión de alimentos y la participación en procesos de compras locales, sin proveerles los recursos, el personal especializado y la formación necesaria, es transferirle al eslabón más vulnerable de la cadena las consecuencias de las fallas del sistema.

ASONADEDI-RD no se opone a la ley. Se opone a que la ley no proteja adecuadamente a quienes deben implementarla.

Es por estas razones que, en consecuencia, ASONADEDI-RD:

· Solicita al Honorable Congreso Nacional que, antes de la aprobación definitiva del proyecto, se realice un proceso de consulta con las organizaciones representativas del liderazgo escolar.

· Solicita ser recibida en audiencia por la Comisión Permanente de Educación de ambas cámaras para presentar su análisis técnico y propuestas concretas de modificación.

· Insta al MINERD e INABIE a incluir a ASONADEDI-RD en la comisión técnica que elaborará el reglamento de aplicación previsto en el artículo 82.

· Convoca a todas las organizaciones del liderazgo escolar, las asociaciones de padres y madres y la sociedad civil educativa a sumarse a este llamado de diálogo técnico constructivo.

Al Honorable Congreso Nacional le decimos: la ley de alimentación escolar es una oportunidad histórica. Que sea también una ley justa para quienes la ejecutarán cada día en nuestras escuelas.

A la sociedad dominicana le decimos: los directores de las escuelas públicas son los guardianes de la educación de sus hijos. Merecen leyes que los protejan y respeten sus derechos y el debido proceso, no que se les vulneren. Una escuela bien liderada es la mejor garantía de que la alimentación escolar llegue, con calidad y dignidad, a cada niño y niña dominicana.

Víctor Martír Presidente ASONADEDI-RD