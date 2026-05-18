ADP exige publicación de calificaciones en un plazo máximo de 72 horas

Eduardo Hidalgo declaró que la publicación de las calificaciones del proceso de observación de clases contribuye con la transparencia, objetividad, celeridad y derecho a la retroalimentación oportuna

Fuente Externa

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exigió al ministro de Educación Luis Miguel Decamps la publicación de las calificaciones de la sexta etapa de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) en un periodo máximo de 72 horas.

La revelación la hizo el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, quien informó que remitió una carta al ministro De Camps, el pasado viernes 15 de mayo, solicitando que las calificaciones derivadas del proceso de observación de clases (sexta etapa), sean publicadas a más tardar 72 horas, después de realizada la observación, sustentando esta solicitud en lo establecido en el instructivo para esta etapa, el cual dispone que el proceso debe regirse por los principios de transparencia, objetividad, celeridad y derecho a la retroalimentación oportuna.

“La publicación inmediata de los resultados permite que el docente: Conozca a tiempo su valoración y los aspectos a mejorar. Ejerza su derecho a réplica y revisión dentro de los plazos establecidos. Reciba la retroalimentación pedagógica, lo que fortalece el carácter formativo de la evaluación”, afirmó Hidalgo.

El presidente de la ADP declaró que el retraso en la publicación de las calificaciones vulnera estos principios y genera incertidumbre e inconformidad en el magisterio nacional, afectando el clima de confianza necesario para el desarrollo profesional docente y del mismo proceso de la EDD.

Hidalgo hizo un llamado a los docentes pendientes de evaluación a participar, destacando que este proceso representa una oportunidad para demostrar el trabajo que realizan diariamente en las aulas.

El dirigente magisterial también informó que la ADP presentó ante las autoridades los casos de pares evaluadores señalados por presunta falta de objetividad, al tiempo que exhortó al magisterio a mantener la prudencia, el respeto y el buen trato durante todo el proceso.

En relación con las inconformidades, Hidalgo recordó que los docentes podrán apelar sus resultados 24 horas después de finalizada su evaluación, conforme a lo establecido en la Orden Departamental 18-2025, artículo 42.

El presidente de la ADP dijo que, en el marco del actual proceso de la EDD, el sindicato reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la dignidad y los derechos de los maestros y maestras en todo el territorio nacional.

“El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la comisión nacional designada para este proceso han intensificado las labores de vigilancia, observación y fiscalización para garantizar que ningún docente sea perjudicado por criterios subjetivos o fallas en el sistema de evaluación”, afirmó Hidalgo.

En ese sentido, llamó a los dirigentes de las unidades de base, sindicales y pedagógicas y directivas municipales a reportar todas las incidencias del proceso que permita que la comisión de la ADP pueda disponer de todas las informaciones de los casos para hacer la justa defensa de los maestros y maestras en todo el territorio nacional.

El presidente de la ADP también hizo un enérgico llamado a las autoridades educativas para que los casos cuestionados no sean revisados por un solo par evaluador, sino por una junta de evaluadores que garantice la transparencia, la imparcialidad y la justicia que el magisterio merece.

“La ADP no descansará hasta que cada maestro reciba la valoración justa que refleje su verdadero desempeño y estaremos en sesión permanente, documentando cada irregularidad y brindando soporte legal y técnico a los afiliados afectados”, declaró Hidalgo.