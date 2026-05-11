Gobierno inaugura techados en tres escuelas del Gran Santo Domingo

Por Emmanuel Solano

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguraron este domingo tres techados de canchas en centros educativos del Gran Santo Domingo, en beneficio de 2,043 estudiantes, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la infraestructura escolar y promover espacios adecuados para el deporte y la recreación.

Las obras, ejecutadas con una inversión conjunta de RD$85,817,730.59, fueron entregadas en la Escuela Emma Balaguer, en Herrera; el Centro Educativo Francisco Ulises Domínguez, en el Ensanche La Fe, Distrito Nacional, y el Centro Educativo de Nivel Primario Elvira de Mendoza, en Boca Chica.

Estos nuevos espacios permitirán desarrollar actividades deportivas, recreativas y comunitarias en condiciones adecuadas y seguras para estudiantes y residentes de las zonas intervenidas.

El techado del Centro Educativo Elvira de Mendoza beneficiará a 499 estudiantes, mientras que el del Centro Educativo Francisco Ulises Domínguez favorecerá a 577 alumnos. En tanto, la Escuela Emma Balaguer impactará a 967 estudiantes.

El ministro Luis Miguel De Camps afirmó que estas infraestructuras forman parte de la visión del Gobierno de convertir las escuelas en espacios integrales para el desarrollo estudiantil y comunitario.

“La visión del presidente Luis Abinader ha sido clara: que la escuela no sea vista únicamente como un lugar al que se viene a recibir clases, sino como un verdadero centro de desarrollo para las comunidades, un espacio que articula oportunidades, convivencia y crecimiento”, expresó el funcionario.

El ministro sostuvo además que la educación también se fortalece en los espacios destinados al deporte, la convivencia y la participación estudiantil.

“La educación no ocurre solamente dentro de un aula. También ocurre en los espacios donde nuestros jóvenes construyen amistades, aprenden a trabajar en equipo y fortalecen el sentido de pertenencia hacia su escuela y hacia su comunidad”, indicó.

Añadió que los centros educativos deben convertirse en espacios donde los estudiantes puedan convivir, desarrollar talentos y fortalecer vínculos con sus comunidades.

Igualmente, la estudiante Yilenny Mercedes Reynoso Reyes, de 6to. de Secundaria del Liceo Emma Balaguer, afirmó que el techado no constituye únicamente una infraestructura deportiva sino que representa un espacio pedagógico complementario destinado a favorecer el desarrollo físico, emocional, social y axiológico de los alumnos.

“En este sentido, la habilitación de áreas seguras y adecuadas para la práctica deportiva fortalece procesos de socialización positiva, fomenta hábitos saludables y contribuye significativamente al desarrollo de competencias socioemocionales esenciales para la vida”, sostuvo.

Las infraestructuras incluyen canchas techadas, baños, graderías, salones multiusos, instalaciones eléctricas, áreas de paisajismo y soluciones hidráulicas, entre otras facilidades orientadas a fortalecer las condiciones de bienestar y desarrollo de las comunidades educativas.

Los actos de entrega contaron con la presencia de Roberto Herrera, Director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar; Alfredo Pacheco, presidente de Cámara de Diputados; los senadores Antonio Taveras y Omar Fernández, la gobernadora Lucrecia Santana Leyba; la alcaldesa Carolina Mejía; al igual que el director Regional 15 de Educación, Eddy Chávez.

Asimismo, la directora Regional 10 de Educación, Dominga Mosquea; así como los diputados Eduviges Bautista, Indhira de Jesús, Félix Manuel Encarnación, Ignacio Aracena, Miguel Alberto Bogaert, Aníbal Díaz, Tobías Crespo, Manuel Núñez, Maribel Almánzar, María Suárez, Yeison García, entre otras personalidades.