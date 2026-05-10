Policía apresa a “Macha” y otros dos jóvenes en Boca Chica; ocupan armas de fuego y una jeepeta

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Boca Chica.-Agentes de la Policía Nacional apresaron la tarde de este sábado, en el municipio de Boca Chica, a la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Macha”, de 19 años, quien se desplazaba junto a otros dos jóvenes en una jeepeta donde fueron ocupadas dos armas de fuego presuntamente sin documentación legal.

Durante el operativo también fueron detenidos Alexander Martínez Nolasco, alias “Habilidad”, de 18 años, y Karla Julisa, conocida como “Juliquin”, de 19.

Según el informe preliminar, los detenidos transitaban en una jeepeta Honda CR-V blanca, placa G756066, vehículo que fue retenido para fines de investigación.

La intervención forma parte de las labores preventivas y de patrullaje que desarrolla la Policía Nacional en distintos puntos del Gran Santo Domingo, tras recientes denuncias y reportes difundidos en redes sociales relacionados con la exhibición de armas y conductas que alteran el orden público.

Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.