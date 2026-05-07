Regidores de La Caleta solicita investigación tras incendio en área de equipos municipales

Por Ruben Hernández

La Caleta, Santo Domingo. — El presidente del Consejo de Regidores del municipio de La Caleta, Lic. Yhonny Ferreras, solicitó formalmente a las autoridades competentes, al Ministerio Público y a los cuerpos de bomberos correspondientes, realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos ocurridos en el área de parqueo de los camiones, equipos y maquinarias de ornato del Ayuntamiento de La Caleta.

El pronunciamiento surge luego del incendio registrado la tarde de ayer, el cual afectó varios equipos y herramientas pertenecientes al cabildo municipal, bienes que forman parte del patrimonio público y de los recursos destinados al servicio de la comunidad.

Ferreras expresó que, como representantes del pueblo y fiscalizadores de los bienes municipales, el Consejo de Regidores tiene el deber de velar por la transparencia, la protección y el buen manejo de los recursos públicos.

“Esperamos que las autoridades correspondientes puedan determinar las causas reales de este lamentable acontecimiento y que, de existir manos criminales involucradas, se aplique todo el peso de la ley contra los responsables”, manifestó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Consejo de Regidores de continuar trabajando en defensa de los intereses del municipio, promoviendo la institucionalidad, la transparencia y la protección de los bienes que pertenecen a todos los munícipes de La Caleta.

El Consejo de Regidores se mantiene atento al desarrollo de las investigaciones y espera que las instituciones correspondientes ofrezcan al pueblo las respuestas necesarias sobre este hecho que ha generado preocupación en la comunidad