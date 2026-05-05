Hipertensión Arterial Pulmonar: Cuando respirar es un privilegio

Por Vicky Luna

República Dominicana.- En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, FEDEFARMA hace un llamado a fortalecer, desde la atención primaria, las estrategias de detección temprana de esta enfermedad, ya que un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de las personas, permitiéndoles realizar actividades tan esenciales como ir al baño por sí solas, jugar con sus hijos e hijas o incluso continuar su trabajo.

En el mundo, el 5 de mayo está dedicado a hacer conciencia sobre esta enfermedad y celebrar la vida de quienes la padecen.

“Es necesario promover el diagnóstico oportuno ya que permite un acceso más temprano a tratamientos adecuados, un mejor seguimiento clínico y mayores posibilidades de preservar la autonomía y calidad de vida de los pacientes. En Fedefarma, reafirmamos nuestro compromiso con la visibilización de la hipertensión arterial pulmonar y con el impulso de la investigación, la innovación y el acceso a nuevas opciones terapéuticas del sector farmacéutico, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes y al fortalecimiento sostenible de los sistemas de salud en la región”, afirmó Carmen Da Silva, Directora Fedefarma para el cluster República Dominica y Panamá.

¿Qué es la Hipertensión Pulmonar?

La hipertensión arterial pulmonar es uno de los 5 tipo de hipertensión pulmonar. Afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. Con esta enfermedad los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, bloquean o destruyen. El daño hace que sea difícil que la sangre circule hacia los pulmones y por lo tanto, la presión en las arterias pulmonares aumenta. Así, corazón debe trabajar más para bombear sangre hasta los pulmones. (Explicación en vídeo de especialistas).

De acuerdo con los especialistas consultados, los síntomas de esta enfermedad suelen confundirse con otras enfermedades más comunes como algunas respiratorias (asma) o cardiacas (lado izquierdo) e hipertensión. Entre los síntomas están: falta de aire (disnea) progresiva, incluso llegarles a faltar el aire estando en reposo; fatiga intensa, mareos, desmayos (síncopes), dolor en el pecho y fatiga al hacer ejercicio. También, hinchazón en piernas y tobillos (edema), crecimiento del abdomen. En algunos casos, también es un síntoma los labios o piel azulada (cianosis) y pulso acelerado.

“Es estar viviendo sin casi poder respirar. Imagínese qué difícil que puede ser eso…En etapas avanzadas de la enfermedad, las personas deben utilizar, jalar, oxígeno complementario todo el día para poder respirar. Son personas que normalmente están en una época de su vida muy productiva, que tienen que dejar sus trabajos, donde sus familiares se convierten en sus cuidadores, donde muchas veces ellos sienten que también se convierten en carga para su familia”, explicó la Tatiana Villegas, Directora médica de ética y cumplimiento Ferrer. (Video y audio)

La hipertensión arterial pulmonar es considerada una enfermedad rara, por su incidencia y prevalencia, que según la región del mundo y la fuente consultada pueden variar entre 2,5-7,1 casos por millón y entre 5 y 52 personas adultas por millón respectivamente (Fuente)

El ecocardiograma y los avances en tratamientos salvan vidas

De ahí que el diagnóstico certero pueda durar años desde que una persona asiste a la atención primaria hasta que es remitida a un hospital especializado.

El Doctor Randall Guadamuz Vazquez, médico internista y Neumólogo, master internacional en Hipertensión Pulmonar coincide en que la enfermedad es difícil de diagnosticar y de acuerdo con su experiencia “dentro del diagnóstico diferencial de los cuadros de dificultad respiratoria, no solamente pensar en que es producida por problemas pulmonares, bronquiales o problemas intersticiales, sino también por problemas vasculares pulmonares. Y es ahí donde el ecocardiograma juega un papel muy importante, para el tamizaje”.

Asegura que los avances en tratamientos en la última década han permitido mejorar la calidad de vida del paciente para mitigar algunos de los síntomas y permitir que la persona recuperen su calidad de vida o permitir estabilizar al paciente para que sea candidato a un trasplante pulmonar.

Afectación a mujeres y personas jóvenes

De acuerdo con los especialistas, esta es una enfermedad que afecta en mayor medida a las mujeres.

En algunas series, más del 70% de todas las personas afectadas con esta condición son mujeres. Podría estar condicionado a alteraciones genéticas y a otras enfermedades que a veces condiciona la hipertensión arterial pulmonar, como enfermedades del tejido conectivo, reumatológicas. (Vídeo)

Según la experiencia del doctor Guadamuz la enfermedad suele diagnosticarse en personas entre los 57 y 60 años, pero llama la atención a no descartar caso en personas menores, ya que cada día es más frecuente detectarlas en la década de los 30.

Acerca de Fedefarma

Fedefarma es la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos con 45 años de existencia. Tiene entre sus objetivos promover el acceso a tratamientos de calidad, fomentar la investigación científica, mejorar la eficiencia de los servicios de salud y asegurar la sostenibilidad del sector, trabajando con gobiernos y autoridades sanitarias bajo altos estándares éticos, para generar bienestar para las y los pacientes y la sociedad en general.