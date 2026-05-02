Trump amenaza con «tomar» Cuba usando un portaaviones a su regreso de Irán

El mandatario afirmó que Estados Unidos «se hará con el control de Cuba casi de inmediato

RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con tomar Cuba y sugirió el envío del portaaviones Abraham Lincoln a las costas de la isla. El mandatario afirmó que Estados Unidos «se hará con el control de Cuba casi de inmediato».

«De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo; haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos'», dijo.

Trump ya había amenazado en varias ocasiones con tomar la isla por la fuerza. En su opinión, Cuba ha estado «terriblemente mal administrada» y tiene un «sistema terrible». En medio de su ofensiva contra Irán, el mandatario estadounidense sugirió la posibilidad de abrir otro frente de conflicto en el Caribe.

Esta jornada, la Casa Blanca anunció nuevas sanciones contra el Gobierno cubano, bajo la estrategia del «América Primero», acusando a La Habana de aliarse con «actores hostiles» para EE.UU. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en redes sociales afirmando que las sanciones «refuerzan el brutal bloqueo genocida» que sufre la isla. A su juicio, la orden ejecutiva evidencia la «pobreza moral» de Trump y su «desprecio» por el pueblo estadounidense y la comunidad internacional.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», añadiendo que está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.