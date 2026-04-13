Manejo institucional de crisis y conflictos legales en universidades: un enfoque integral desde la gobernanza, la prevención y la respuesta estratégica

Por Dr. Juan Antonio Mateo Ciprian

Abogado – Catedrático Universitario

El manejo institucional de crisis y conflictos legales en universidades constituye un desafío creciente dada la complejidad normativa, la alta exposición mediática y el amplio número de actores involucrados. Este artículo tiene como objetivo estudiar las bases teóricas, normativas y prácticas que guían la gestión de crisis en universidades. Se centra en la prevención, la respuesta de las instituciones y los métodos para resolver conflictos legales.

Igualmente, cabe destacar que en los espacios de formación, investigación y convivencia social, las universidades no están exentas de afrontar crisis institucionales y conflictos legales que ponen en peligro su continuidad, reputación y legitimidad. Entre las conductas desencadenantes, cabe mencionar delitos, conflictos disciplinarios, vulneración de derechos fundamentales e irregularidades administrativas (Mitroff, 2005).

La dogmática penal en la República Dominicana: Un estudio a la personalidad de la persecución Por lo tanto, la gestión institucional de crisis es relevante desde una perspectiva estratégica para garantizar la continuidad del servicio educativo y la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria. La crisis institucional puede definirse como un evento inesperado que amenaza los valores fundamentales, la estructura organizativa o la reputación de una institución.

En el ámbito universitario, estas crisis suelen presentarse en forma de violencia estudiantil, acoso, violaciones de derechos fundamentales, fraude académico o contaminaciones del campus, entre otras situaciones. La teoría de la administración de crisis plantea que estas deben ser enfrentadas con un enfoque sistemático de identificación de riesgos, planeación preventiva e implementación de estrategias de respuesta (Fink, 1986).

Asimismo, los conflictos legales en el contexto universitario se presentan en diversas categorías: disciplinarios, laborales, contractuales, penales y administrativos. Cada uno de ellos implica a diferentes actores, desde las autoridades universitarias hasta los órganos disciplinarios y, en ocasiones, al propio sistema judicial (Altbach, 2016).

Desde el punto de vista del derecho penal, cometer delitos en el campus puede traer consecuencias para la persona que lo hizo y, en algunos casos, para la organización. Esto indica que es necesario tener programas que aseguren que se cumplan las normas. Los conflictos legales en el ámbito universitario representan una manifestación compleja de las dinámicas sociales, académicas y administrativas convergentes en las instituciones de educación superior. Estos conflictos pueden surgir de relaciones interpersonales, funciones institucionales o comportamientos que exceden el ámbito disciplinario para ingresar al campo jurídico.

Por consiguiente, el abordaje de estos problemas requiere un enfoque integral que integre los principios del derecho, la gestión institucional y la convivencia universitaria. Tipológicamente, los conflictos legales en las universidades se pueden clasificar en cinco grandes categorías: los disciplinarios, laborales, de contratos, administrativos y penales. Los conflictos disciplinarios involucran a estudiantes o académicos en situaciones de plagio, acoso, violencia o ética que están regidas por reglamentos internos. Los conflictos laborales emergen en las relaciones entre la universidad y sus trabajadores y abarcan despidos, condiciones de empleo o violaciones de derechos laborales. (Altbach, 2016).

En el cuadro contractual, los conflictos emergen de contratos incumplidos con contratistas, estudiantes, proveedores o terceros y comprometen la responsabilidad civil de la universidad. Los conflictos administrativos surgen de decisiones de las instituciones que impactan derechos individuales, como la admisión, evaluación o sanción, y se pueden llevar a la instancia de apelación. Finalmente, los conflictos penales juegan un papel crucial, ya que involucran actividades delictivas dentro del entorno universitario o de personas asociadas con ellos, violencia verbal, psicológica y hasta física, delitos sexuales, fraudes académicos y delitos tecnológicos.

En este caso, no afectan solo a la responsabilidad del infractor, sino también a la institución en el caso de negligencia en la prevención y gestión del riesgo. Un elemento común para mitigar estos conflictos es el debido proceso. Aunque la universidad no es un órgano judicial, debe garantizar procesos justos, equitativos y que no violen los derechos humanos fundamentales como la libre convicción, la defensa y el castigo. Este enfoque no solo fortalece la legitimidad institucional, sino que también minimiza el riesgo de litigio.

Además, la tendencia a los juicios en la universidad ha llevado a los expertos a crear un sistema alternativo para resolver conflictos, como la conciliación de disputas usando herramientas como la mediación. Este enfoque es más ágil, más reconstructivo y menos persistente y refuerza la convivencia (Tyler, 2006).

Por su parte, la cultura de legalidad en el ámbito universitario se constituye como un pilar fundamental para la prevención de conflictos y la construcción de instituciones responsables, éticas y respetuosas del ordenamiento jurídico. En este sentido, se entiende la cultura de legalidad como aquellos valores, actitudes y prácticas que implican el reconocimiento y respeto de la ley por los miembros de la comunidad universitaria, actuando no solo por obligación, sino por convicción (Tyler, 2006).

Asimismo, la prevención no se reduce a la reacción frente a conductas ilícitas, sino que debe dirigirse a la generación de entornos institucionales en los que se reduzcan los factores de riesgo. En este sentido, la educación en valores constituye un mecanismo central para la generación de prácticas del orden. Además, la cultura de legalidad se potencia mediante procesos transparentes de rendición de cuentas y participación activa de la comunidad universitaria.

En este contexto, los estudiantes, profesores y personal administrativo son menos propensos a incurrir en conductas ilícitas si consideran que las normas se aplican de manera equitativa. Igualmente, un componente esencial de la prevención lo constituyen los mecanismos de monitoreo y alerta temprana, a través de los cuales se pueden detectar las inconformidades. Debe promoverse la existencia de canales de denuncia confidenciales y sistemas de monitoreo de riesgos que permitan detectar y corregir conflictos a tiempo.

Finalmente, el proceso también exige que las universidades creen programas de cumplimiento para prevenir violaciones y posteriormente. La solución incluye protocolos de acción, código de ética y canales de denuncia. El abordaje de los conflictos en la institución no debe entenderse solo como una catástrofe institucional, sino como una oportunidad para mejorar la gobernanza y la coexistencia respetuosa de los derechos.

La gestión preventiva del riesgo y de la crisis se basa en la prevención. Las instituciones deben establecer sistemas de identificación y clasificación de riesgos para identificar lo más temprano posible problemas graves. Esto se puede lograr mediante: 1) el estudio de mapas de riesgo institucional; 2) la redacción del código de conducta y libro de sanciones; 3) la formación continua de los empleados y estudiantes; y 4) la creación de canales de denuncia confidenciales y seguros.

Además, la diligencia razonable en la evitación de riesgos indebidos apunta a que las violaciones patrimoniales o procesales puedan tener consecuencias legales o vigilancia. Responsabilidad disciplinaria. Se debe garantizar la existencia de protocolos de actuación. La división neta de estos es: 1) la identificación instantánea del incidente; 2) la identificación del trastorno; 3) al contrario, la suspensión de la crisis; 4) embargo interno y lugubres; 5) coordinación con los investigadores.

La prioridad es la comunicación directa y el uso de tácticas de subversión para prevenir consecuencias graves y reducir al mínimo la respuesta de las instituciones ante el incidente. Abordar la conflictividad legal requiere un acercamiento multidimensional que aborde los sindicatos jurídicos y los mecanismos alternativos de solución de conflictividad. Comprende: 1) mediación; 2) procedimiento de disciplina interna; 3) medida jurídica usando los pagos de corte. Los medios mencionados a menudo promueven una rectificación más rápida. Además, son un ejemplo de un proceso previo del buen laissez-faire internacional.

El estudio y análisis de la crisis y los problemas legales en universidades muestran varios resultados que indican la necesidad de emplear métodos más integrales y estratégicos en la administración de estas instituciones. En primer lugar, se ha observado que, cuando las universidades disponen de políticas formalizadas de prevención y gestión del riesgo, su capacidad de respuesta a situaciones críticas se ve grandemente mejorada.

En segundo lugar, se ha constatado que la existencia de procedimientos claros de actuación permite una respuesta más ágil, coordinada y efectiva a situaciones de crisis. Por lo tanto, las universidades que han formado equipos de crisis y tenido decisiones ya planeadas pueden reducir la improvisación y mejorar el manejo de conflictos desde el principio, lo cual es vital para su control. Al mismo tiempo, el artículo demuestra que la promoción de una cultura de la legalidad en la comunidad universitaria tiene un directo impacto en la prevención del conflicto.

En este sentido, las universidades en las que se promueven valores como la transparencia, el apego a las reglas y la responsabilidad institucional experimentan menos problemas entre ellas y están más cohesionadas . Por otro lado, se confirma que hay y se promueven métodos alternativos para resolver conflictos, como la mediación y la conciliación, los cuales han demostrado ser efectivos para solucionar disputas sin ir a un juicio. Dichos mecanismos facilitan la recuperación de la relación entre las partes conflictivas y promueven un enfoque más humanizado del conflicto.

El manejo de crisis y de conflictos legales en las universidades desde el abordaje institucional es un tema fundamental para la mayoría de los establecimientos académicos en esta era. Esto se debe a que el contexto social complejo, el auge de la exposición mediática y la constante demanda de regulación dificulta y complejiza la administración. En función de lo expuesto, se entiende que estos escenarios no pueden ser saldados de manera reactiva, sino que debe abordarse con una planificación basada en la prevención, la preparación y la reacción.

Finalmente, el principal elemento en la construcción de resiliencias institucionales debe ser la universidad, asumiendo un papel central en la conformación de sistemas anticipatorios y coordinando la prevención de los conflictos. También es importante poner en marcha políticas de cumplimiento, protocolos de acción y programas de formación en cultura de legalidad. Además, se deben asegurar los derechos fundamentales y el debido proceso como un principio básico en todas las acciones.

Referencias bibliograficas:

Altbach, P., (2016). Global perspectives on higher education. Johns Hopkins University Press.

Coombs, W., (2007). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. Sage Publications.

Fink, S., (1986). Crisis management: Planning for the inevitable. AMACOM.

Kapucu, N., & Garayev, V. (2011). Collaborative decision-making in emergency and disaster management. International Journal of Public Administration, 34(6), 366–375.

Mitroff, I., (2005). Why some companies emerge stronger and better from a crisis. AMACOM.

Tyler, T., (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.