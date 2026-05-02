Empresarios y sindicatos pactan impulsar economía y bienestar laboral

Presidente Abinader encabeza entrega de galardones a destacados trabajadores y empresarios dominicanos que contribuyen al desarrollo económico y social del país

Es la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral instituido por el presidente Abinader en 2025

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Santo Domingo. – Al celebrarse este viernes 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral para reconocer a trabajadores y empresarios que han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y humano del país, promoviendo el empleo digno y la excelencia en el trabajo.

En un escenario en el que primó la justicia, el reconocimiento y la gratitud, fueron entregadas ocho medallas al mérito laboral frente a más de un centenar de representantes del sector sindical, empresarial y gubernamental.

Este premio fue instituido por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 389-25, estableciéndose además como un compromiso con el fortalecimiento del diálogo tripartito.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, indicó que la alianza y trabajo conjunto entre el Gobierno, empleadores y trabajadores, permite la construcción de un futuro común próspero y se comprometió, desde el Ministerio de Trabajo, a seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el empleo, garanticen condiciones laborales justas y promuevan el diálogo social como herramienta fundamental para la paz laboral.

“El progreso sostenible se construye sobre la base del respeto a los derechos laborales y la promoción de empleos dignos”, concluyó Olivares.

Por el sector empleador, Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, reconoció el esfuerzo de más de 5 millones de trabajadores que sostienen cada día la actividad productiva del país, impulsando el crecimiento y promoviendo oportunidades para millones de familias.

También valoró la iniciativa del Gobierno del presidente Luis Abinader de institucionalizar el trabajo y manifestó su disposición de seguir trabajando de manera tripartita por el crecimiento de nuestra economía.

Del mismo modo, el representante sindicalista Rafael “Pepe” Abreu, expresó con gran convicción, que este es un Gobierno que se preocupa por el justo equilibrio y por el bienestar de todos los sectores.

Galardonados

Trabajadores protestan por salarios dignos en Santo Domingo En esta primera edición, el Gran Galardón al Trabajador Meritorio fue otorgado, por su dedicación y ética, a William Radhamés Tejada Alcántara, de Nestlé Dominicana y dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS). La medalla por Excelencia en el Trabajo se entregó a Domínica Cabral de Rijo, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); la de Innovación, a Victoria García Ravelo, de CNUS; y la de Liderazgo y Armonía Laboral, a Manolo (Pupilo) Ramírez, de la CASC.

El reconocimiento al Compromiso con los Derechos de los Trabajadores recayó sobre Gabriel Antonio Del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), por su legado, integridad y permanente compromiso en defensa no del bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

En la categoría de Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales, fueron reconocidos los empresarios José Luis Corripio, Félix María García Castellanos y Frank Rainieri, por sus aportes al desarrollo empresarial y la creación de empleos en la República Dominicana.

Podrán ser candidatos los trabajadores de cualquier sector productivo, instituciones y empresas nacionales e internacionales con un historial comprobado de buenas prácticas laborales; asimismo, personas que hayan prestado servicios por un período prolongado y con impacto positivo en la sociedad.

Entre los asistentes, también destacan los presidentes, del Senado, Ricardo de los Santos; del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual Camacho; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; los presidentes, de COPARDOM, Laura Peña Izquierdo; de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos; y el alcalde por SDE, Dio Astacio.