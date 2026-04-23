La Habana recupera su iluminación total y embajada difunde video del restablecimiento energético

Por la Redaccion

La Habana, Cuba.— La capital cubana volvió a encenderse por completo la noche del 19 de abril, tras meses de apagones que afectaron a gran parte de la población. El restablecimiento del servicio eléctrico coincidió con la llegada y refinación de crudo ruso, lo que permitió estabilizar temporalmente la generación energética en la isla.

Como parte de la repercusión del hecho, una embajada difundió un video en el que se aprecia la ciudad completamente iluminada, acompañado del mensaje: “Sí lució La Habana la noche del 19 de abril: por primera vez en mucho tiempo, iluminada por completo tras la refinación del crudo ruso que arribó a la Mayor de las Antillas en el tanquero ‘Anatoly Kolodkin’”.

El audiovisual ha circulado ampliamente en redes sociales, mostrando avenidas, edificios y espacios públicos con un nivel de iluminación poco habitual en los últimos meses, marcados por interrupciones eléctricas prolongadas.

El sistema energético cubano continúa enfrentando desafíos estructurales, vinculados a la disponibilidad de combustible, el mantenimiento de sus plantas generadoras y factores externos que inciden en el suministro. No obstante, episodios como el ocurrido el 19 de abril representan un alivio momentáneo para los residentes de la capital.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre la duración de esta estabilidad en el servicio, mientras se mantienen las expectativas en torno a nuevas medidas que garanticen un suministro eléctrico más continuo en el país.