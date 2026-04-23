Coordinadora Popular invita al pueblo a concentrase frente al monumento en Santiago este viernes 24 abril.

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Para la Coordinadora Popular Nacional (CPN), la mejor forma de honrar los héroes de la Gesta Resta Restauradora y de la Revolución de Abril es tomando hoy las calles para defender la Soberanía Nacional, derrotando las pretensiones de las corporaciones mineras extranjeras de destruir nuestras cordilleras, fuentes de agua y medios de vida.

Según la exhortación de la CPN, este vienes 24 de abril en el 61 aniversario del inicio de la revolución democrática de 1965, vamos acompañar la lucha de las comunidades de las cordilleras central, septentrional y Bahoruco Oriental, en defensa del agua, sus medios de vida, la soberanía alimentaria y nacional, participando en la GRAN CONCENTRACION – MARCHA, que partirá a las 10.00 de la mañana desde el Monumento a los Héroes de la Restauración en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El espacio de coordinación de los movimientos sociales dominicanos recuerda que las comunidades y organizaciones están exigiendo que sean cancelados de manera definitiva los permisos de exploración y explotación de Gold Quest,Unigold, Belfond Enterprises y otras empresas que pretenden explotar oro y otros metales en nuestras cordilleras en detrimento de la producción de agua, la agricultura, la salud, el medio ambiente y la sostenibilidad futura de cientos de comunidades y el país entero como tal.

“Esta concentración –marcha del viernes 24 de abril en Santiago, forma parte de un calendario de movilizaciones que tendrá su punto más alto el lunes 27 de abril declarado DIA NACIONAL DE LA REBELDIA, fecha en la que se producirán jornadas huelgarias en varios municipios como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, así como concentración de trabajadores y movimientos socio ambientales frente al Palacio Nacional en la capital de la república y acciones de calle en diferentes puntos del país”.

Según la Coordinadora Popular Nacional (CPN), la voracidad de las corporaciones extranjeras, las elites locales y su gobierno, no le han dejado a la población y sus organizaciones otro camino que la lucha decidida en las calles para la conquista de sus derechos.