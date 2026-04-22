Sociedad Ecológica de San Cristóbal exige cese de “crimen ambiental” en El Pomier y Naranjo Dulce por el Día de la Tierra

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SAN CRISTÓBAL, Republica Dominicana. – En el marco del Día Mundial de la Tierra, la Sociedad Ecológica de San Cristóbal denunció hoy el estado de emergencia ambiental que atraviesa la provincia debido a la explotación indiscriminada de su corteza terrestre.

El periodista y abogado William Alcántara, en representación de la Sociedad Ecológica de San Cristóbal hizo un llamado enérgico a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente para detener las detonaciones de dinamitas y la extracción de agregados en las zonas de Naranjo Dulce y los yacimientos de El Pomier, calificando la situación como un «crimen ecológico» que compromete el futuro hídrico y la biodiversidad de la región.

¿Hasta cuándo permitiremos que se dinamite nuestra tierra por intereses particulares? Hoy 22 de abril no es un día de celebración, sino de resistencia por nuestros recursos naturales”, expresó Alcántara.

Propuesta de Restauración: El Río Nigua

La Sociedad Ecológica enfatizó que la solución no solo radica en detener la explotación, sino en iniciar un proceso agresivo de restauración. Se propuso como meta urgente:

Reforestación masiva de la cuenca del Río Nigua, actualmente asfixiada por la deforestación y la contaminación.

Creación de un bloque de unidad entre ciudadanos, empresarios y el gobierno para garantizar una inversión social que priorice el equilibrio ambiental sobre la extracción minera.

El comunicador instó a la comunidad sancristobalense a unirse en una sola voz para proteger nuestra casa común. “La tierra de San Cristóbal nos lo ha dado todo; es hora de que nosotros le devolvamos la vida”, concluyó.