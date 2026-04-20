Denuncian estafa en compra de apartamento y se querallan contra ejecutivos del proyecto inmobiliario

Son acusados de asociación de malhechores, colusión y estafa.

Por Jesus Camilo

Santo Domingo, RD.- Adquirientes de Apartamentos en el Fideicomiso Inmobiliario de Viviendas de Bajo Costo Pion Reserve Residence, ubicado en Bávaro, Punta Cana, denunciaron que han sido víctimas de estafa por parte de ejecutivos y desarrolladores del proyecto, a través de la Fiduciaria Unión Corporativa, Fidunion, S.A, a quienes acusan de constituirse en asociación de malhechores para cometer anomalías en perjuicio de inversionistas residentes en el extranjero.

Una de las víctimas de estafa fue Bianca Ivette Kaptan, residente en Estados Unidos, según explicó su abogado Johnny Rodríguez, quien adquirió el inmueble de 55.64 metros en agosto del 2022, a través de una feria promocional realizada por la Inmobiliaria Tu Casa RD, en Nueva York, por un monto total de U$75,000 dólares, y tras haber pagado la suma de U$22 mil dólares, cumplido el plazo para entrega en 2023, a la fecha no ha recibido dicho apartamento, comprobando además que en la ubicación que refiere el contrato en la provincia La Altagracia, no existe ningún proyecto en ejecución de esa magnitud.

Rodríguez, instó a los ejecutivos dela Fiduciaria Unión Corporativa, Fidunion, S.A, y su directora general, Emilia Yodelis Fernández Sánchez, así como a la compañía Cittadella Group S.R.L. como desarrolladora del proyecto y a los señores Miguel Angel Guzmán Gómez, Ramón Emilio Cruz y Hjalmar Daniel Decena Orozco, quienes figuran como gerentes, a responder en los tribunales del país por el engaño cometido, en violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

Ante la situación que según explicó pone en desventaja la inversión extranjera en el país, el profesional del derecho advirtió a la ciudadanía tener mucho cuidado a la hora de adquirir un inmueble en ferias promocionales inmobiliarias, así como a depurar la legitimidad de compañía dedicada a bienes raíces con la que se pretenda negociar, para evitar inconvenientes contractuales y eventuales engaños.

Lamentó que una empresa como Tu CasaRD se vea envuelta en este escándalo, la cual consideró fue usada y sorprendida en su buena fe.

Reiteró que en el caso de su cliente, el Fideicomiso Inmobiliario de Viviendas de Bajo Costo Pion Reserve Residence, nunca materializó la entrega del inmueble adquirido pese a vencer el plazo convenido, además, se han negado a devolver el dinero pagado, tras contactar que la ubicación del terreno donde se ejecutaría el proyecto está vacío, lo que supone una vulgar estafa.

De igual manera, el abogado Johnny Rodríguez, solicitó a las autoridades judiciales profundizar las investigaciones en torno a este caso, para evitar que más familias sigan cayendo en «encrucijadas» lo que a su juicio afecta la seguridad jurídica en la República Dominicana y desmerita al sector inmobiliario legalmente constituido, según deploró.

En ese sentido, aseguró que posee todas las documentaciones legales que avalan las negociaciones realizadas por la cliente y sustentan el incumplimiento en que han incurrido los ejecutivos de la inmobiliaria y del Fideicomiso negociador.

NOTA:

Las oficinas de Fiduciaria Unión Corporativa, Fidunion, S.A, están ubicadas en la calle Manuel María Valencia, Los Prados, Santo Domingo, DN. Tel. 809-792-0222.