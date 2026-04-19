Por Joselito Feliz

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) juramentó este domingo en el Club Mauricio Báez a cientos de dirigentes del Movimiento Cristiano Canal de Bendición de Ayuda para Todos, encabezado por su presidente, Nicolás Concepción, en un acto cargado de entusiasmo, fe y compromiso político.

La actividad fue encabezada por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien juramentó a los nuevos integrantes, dio la bienvenida al partido y los exhortó a trabajar sin descanso para que la organización retome el poder.

Durante su intervención, Nicolás Concepción destacó que la incorporación del movimiento no es un hecho casual, sino el resultado de un proceso de análisis profundo. “No es una actividad común y corriente, es una actividad que va a quedar para la historia”, expresó, al tiempo que resaltó el trabajo social y comunitario que por años ha desarrollado la organización, impactando sectores vulnerables en áreas como vivienda, educación, salud y orientación juvenil.

Concepción explicó que el movimiento, fundado en 1999 en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, nació con la misión de aportar soluciones a problemáticas sociales, especialmente en comunidades de escasos recursos. Asimismo, afirmó que la decisión de integrarse al PLD fue tomada de manera colectiva, tras evaluar el panorama político nacional.

“Concluimos que en los últimos 40 años no ha pasado un presidente con la capacidad de dirigir los destinos del país como los gobiernos del PLD”, sostuvo.

De su lado, el secretario de Organización del PLD, Mayobanex Escoto, calificó la integración del movimiento como un hecho trascendental.

“Hoy vivimos un momento que no es casualidad, es propósito. La incorporación de este valioso movimiento cristiano es una señal clara de que estamos construyendo una fuerza con visión de futuro”, afirmó.

Escoto aseguró que los nuevos miembros serán integrados a la estructura partidaria y trabajarán en la organización electoral, con miras a fortalecer el partido de cara a los próximos comicios.

En el acto también estuvieron presentes miembros del Comité Político y Central del PLD, entre ellos Temístocles Montás, Lucía Medina, Miriam Cabral, Melanio Paredes, Alejandro Montás, Radhamés Camacho, Kenia Lora, Karen Ricardo y Luis de León.

Además, participaron dirigentes y figuras como Ramón Rivas, Elpidio Báez e Iris Guaba.

La juramentación marca el inicio de una serie de integraciones que, según sus organizadores, continuarán desarrollándose en todo el país y el exterior, con el objetivo de fortalecer la estructura del PLD y consolidar una base política que impulse su retorno al poder.