Por Cnel. Rafael Caraballo

San Luis, República Dominicana – En un día como hoy, el Cuerpo de Bomberos de San Luis se reunió para celebrar su día, no solo como un festejo, sino como un reconocimiento a la esencia de su labor: la vocación de servicio. La jornada comenzó con una emotiva misa en la parroquia San Luis Rey de Francia, un lugar que simboliza la justicia y la solidaridad, valores que se alinean perfectamente con la misión de estos héroes anónimos.

La misa, que comenzó a las 8 de la mañana, fue un momento de reflexión sobre el significado de servir a la comunidad, de poner la vida en riesgo para proteger a los demás. El párroco destacó la importancia de la solidaridad y la compasión, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás.

San Luis impulsa estadio de Béisbol Wilson Pérez con Wendy Cepeda Al mediodía, el Cuerpo de Bomberos se reunió para un almuerzo de celebración, donde el evento fue un reconocimiento a la labor altruista y decidida de todos los Bomberos por su dedicación y compromiso con la comunidad. Pero más allá de los reconocimientos, el evento fue una oportunidad para que todos los miembros, oficiales Superiores, Subalternos, clase y Alistados, se reunieran y celebraran juntos, recordando que, en el fondo, todos son parte de una misma familia, unida por la pasión de servir.

En este día, los bomberos de San Luis nos recuerdan que la verdadera fuerza no se mide por el rango o la posición, sino por la capacidad de servir a los demás. Su ejemplo es un llamado a reflexionar sobre nuestros propios valores y a preguntarnos: ¿cómo podemos servir a nuestra comunidad?