Dr. Julio E. Landron Jr. agradece al presidente Luis Abinader por su confianza y compromiso con la salud del pueblo dominicano

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Santo Domingo, – El doctor Julio E. Landron Jr. expresó su profundo agradecimiento al presidente Luis Abinader por la distinción y la confianza depositada en su padre, el doctor Julio César Landrón, quien se desempeña como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Landron Jr. destacó que la actual gestión del presidente Abinader se ha caracterizado por su enfoque en favor de los sectores más necesitados del país, impulsando iniciativas que fortalecen el sistema de salud y garantizan una atención más digna y humana para todos los dominicanos.

En ese sentido, valoró de manera especial la inauguración del Hospital Municipal de La Victoria, una obra largamente esperada por la comunidad, que representa un avance significativo en el acceso a servicios de salud de calidad para los residentes de la zona.

“El compromiso del presidente con la salud y el bienestar de nuestra gente es evidente. Hoy vemos resultados concretos que impactan positivamente la vida de miles de familias dominicanas”, expresó.

Finalmente, reiteró su agradecimiento y respaldo a las acciones del gobierno, destacando la importancia de continuar fortaleciendo el sistema sanitario nacional en beneficio de todo el país.