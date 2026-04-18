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SANTO DOMINGO, RD. – La Junta Central Electoral, a través de su Mesa de Inclusión coordinada por Dolores Altagracia Fernández Sánchez, y en conjunto con el Consejo Nacional de Discapacidad, continuó este viernes las jornadas de cedulación accesible, beneficiando a 21 personas de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, quienes renovaron su cédula de identidad y electoral.

Iniciativa de inclusión

Estas jornadas, iniciadas el pasado 13 de abril, forman parte de los esfuerzos institucionales para garantizar el derecho a la identidad y promover la inclusión social. Están dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores vinculados a organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

El proceso se desarrolla en el auditorio de la sede central de la JCE, bajo un enfoque de atención digna, accesible y organizada.

Atención adaptada y accesible

La iniciativa cuenta con medidas de accesibilidad diseñadas para facilitar el proceso, entre ellas:

Intérprete de lengua de señas

Espacios adaptados para movilidad

Atención prioritaria y organizada

El CONADIS se encarga de canalizar y estructurar los listados de beneficiarios remitidos por las organizaciones participantes.

Previo a cada jornada, los datos son verificados por la Mesa de Inclusión junto a la Dirección de Registro Civil, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Avances de la jornada

Hasta la fecha, un total de 38 personas con discapacidad han renovado su documento de identidad desde el inicio de estas jornadas.

Con esta iniciativa, la JCE reafirma su compromiso de eliminar barreras de acceso, acercar sus servicios a la ciudadanía y garantizar el derecho a la identidad, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad.