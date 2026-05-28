Entrenar después de los 50 es el mejor regalo para una mujer

Por Bernabé Lagrule

Hay manos que nunca han descansado, mujeres que desde la madrugada prepararon los alimentos de la familia, que sostuvieron cuerpos con fiebre, que aplaudieron en graduaciones y secaron lágrimas, nunca se detuvieron porque siempre había alguien que necesitaba algo.

Al fin llegó la hora de cuidarse ellas mismas, porque tienen tiempo, uno de los intangibles más valiosos en esta época, no simplemente por estética sino por la funcionalidad y fortaleza que se necesita cuando pasas los 50 años.

Bernabé Lagrule, especialista en alto rendimiento y salud funcional y CEO de BL Performance Center, dice que contrario creencia de que “después de los 50’s el descanso debe reemplazar al movimiento, que el cuerpo ya cumplió y debe descansar es falsa y peligrosa”.

“A partir de los 30 años el cuerpo comienza a perder masa muscular de forma gradual (entre un 3% y un 5% por década), en un proceso llamado sarcopenia. A los 50’s, ese déficit ya se siente: cansancio al subir escaleras, dolores en las rodillas, dificultad para levantarse de una silla, menos equilibrio, pero no es la edad en sí es el músculo que no se ha ejercitado”.

Lagrule explica que la buena noticia es que el cuerpo humano puede responder al entrenamiento a cualquier edad, “en el ejercicio de nuestra profesión vemos personas de 70, 80 y hasta 90 años que han recuperado fuerza, movilidad y autonomía con un programa adecuado”.

¿Pesas o caminar? No hay que elegir

Una de las preguntas que más escucha el coach Bernabé Lagrule es ¿qué es mejor, caminar o hacer pesas?.

“Yo recomiendo más pesas que caminar, pero si combinas las dos te va mejor. Caminar es excelente para el corazón, la circulación y el estado de ánimo. Pero por sí sola no detiene la pérdida muscular ni protege los huesos”.

El entrenamiento de fuerza (con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal) es el único tipo de ejercicio que estimula directamente el crecimiento del músculo y la mineralización ósea, mejora el equilibrio, protege las articulaciones y reduce drásticamente el riesgo de caídas, puntualiza Lagrule.

Hace la salvedad de que “el corazón es un músculo… y como todo músculo, si no lo ejercitamos, se debilita con el tiempo, por lo que el ejercicio cardiovascular moderado (caminar a buen ritmo, bailar, nadar, andar en bicicleta) fortalece el corazón, mejora la circulación y reduce el riesgo de infarto, hipertensión y accidente cerebrovascular”.

“Según la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 150 minutos de actividad moderada por semana, 30 minutos de actividad durante 5 días a la semana te pueden cambiar la vida”.

Bernabé Lagrule explica que después de los 50 años el músculo no es solo estética, es funcionalidad: levantarte solo de la cama, cargar la compra del supermercado, jugar con tus nietos en el piso y no necesitar ayuda para levantarte, a resumidas cuentas no depender de nadie para vivir.

“Un cuerpo fuerte también protege las articulaciones, regula el azúcar en sangre, controla el peso, mejora el sueño y mantiene el metabolismo activo. La ciencia es clara: a mayor masa muscular, menor mortalidad en adultos mayores, es decir que los músculos no solo te hacen vivir mejor, te ayudan a vivir más”.

Beneficios del entrenamiento regular después de los 50’s

Esta es una ecuación de menos y más… hablamos de que si te ejercitas regularmente hay cambios que ningún medicamento por si solo te puede dar: mayor fuerza, movilidad y resistencia física, menos dolor en las articulaciones, más animo, menos ansiedad, más calidad de sueño, menos riesgo de deterioro cognitivo, más fuerza en el corazón y menos riesgo cardiovascular.

El CEO de BL Performance Center recomienda entrenar después de los 50’s con orientación profesional, “porque a esta edad el cuerpo tiene su historia: cirugías, medicamentos, condiciones crónicas, limitaciones específicas. Seguir un programa diseñado para alguien de 30 puede ser inadecuado y hasta perjudicial para alguien de más de 55 años”.

“El entrenador certificado y especializado evalúa tu condición real, diseña un programa adaptado a ti, corrige tu técnica para que nunca te lesiones, y ajusta el entrenamiento a medida que tu cuerpo responde y mejora”.

A las madres que en este mes de mayo celebran su día y que lleva décadas siendo el pilar de una familia, cuidando, dando, sosteniendo, Lagrule les envia el mensaje de que “cuidarte no es un acto de egoísmo, es el acto más generoso que puedes hacer por quienes amas, porque cuando tú estás bien, fuerte, activa, llena de energía… todos a tu alrededor ganan”.

“Tus hijos te ven diferente, tus nietos tienen con quién jugar y tú recuperas algo que nunca debiste perder: el derecho de vivir tu vida con plenitud”.