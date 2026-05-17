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Sánchez Ramírez.– Más de 1,500 cotuisanos recibieron atenciones médicas preventivas como parte del extenso operativo médico desarrollado por el senador Ricardo de los Santos en el Distrito Municipal de La Bija de esta provincia.

La jornada médica forma parte del programa “Más Cerca de Ti” que se realiza desde la Oficina Senatorial de Sánchez Ramírez, muestra del compromiso continuo de De Los Santos que pone como centro de su gestión el bienestar de las personas.

La iniciativa reunió a decenas de médicos, especialistas, personal de apoyo y equipos móviles propios, llevando atención médica directa y gratuita en áreas como ginecología, odontologia, cardiología, dermatología, medicina preventiva, pediatría, entre otras.

Durante años, el senador Ricardo de los Santos ha impulsado acciones sociales y comunitarias orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias de Sánchez Ramírez, desarrollando operativos y programas de asistencia que permiten acercar servicios esenciales a distintas comunidades de la provincia.

La jornada “Más Cerca de Ti” surge precisamente bajo esa visión de cercanía y servicio, buscando no solo ofrecer atención médica, sino también crear espacios de orientación y acompañamiento para las personas que más lo necesitan.

“Estas jornadas representan nuestro compromiso permanente con la gente. Más que un operativo, es una forma de continuar trabajando cerca de nuestras comunidades y aportar bienestar a las familias de Sánchez Ramírez”, expresó el senador De Los Santos.

La actividad contó con una amplia participación comunitaria y un personal médico que hicieron posible el desarrollo de esta jornada de salud y bienestar.