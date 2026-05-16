“Pozo Colorado: Entre Lodo, Abandono y Promesas Vacías”

Por Cinthia Polanco

La comunidad de Pozo Colorado, en La Vega, continúa viviendo entre el abandono, el lodo y la desesperación. Comunitarios denunciaron, a través de un video difundido en redes sociales, las deplorables condiciones en que se encuentran las calles del sector, una problemática que afecta gravemente la movilidad y la calidad de vida de decenas de familias.

Las imágenes muestran un panorama preocupante: calles convertidas en verdaderos lodazales, donde niños tienen que caminar y resbalar entre el barro para poder llegar a la escuela, ensuciando sus uniformes y dañando sus zapatos en medio de una realidad que parece no tener solución. Cada vez que llueve, la situación empeora, convirtiendo el tránsito peatonal y vehicular en una verdadera odisea.

Los residentes también padecen las consecuencias del deterioro extremo de las vías. Vehículos que intentan cruzar la zona terminan resbalando y deslizándose hacia atrás, poniendo en riesgo a conductores y pasajeros ante la posibilidad de sufrir accidentes. Mientras tanto, familias completas enfrentan grandes dificultades para desplazarse y acceder a servicios básicos.

La falta de intervención y mantenimiento vial ha generado indignación y una profunda sensación de abandono entre los habitantes de Pozo Colorado, quienes aseguran sentirse olvidados por las autoridades. Denuncian que durante años han esperado respuestas concretas, mientras las condiciones de las calles continúan deteriorándose.

Ante esta situación, los comunitarios hacen un llamado urgente a las autoridades municipales, al Ministerio de Obras Públicas y al presidente Luis Abinader para que intervengan de manera inmediata y ejecuten una solución definitiva que permita devolver la seguridad y la dignidad a cientos de familias afectadas.