Arturo Quiñones presenta certificación de la JCE sobre su voto en convención del PRM 2023

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Santo Domingo Este.- El candidato a Secretario General del PRM en Santo Domingo Este y Delegado Político ante la Junta Electoral de SDE, Arturo Quiñones, presentó una certificación emitida por la Junta Central Electoral que acredita su participación y voto en las elecciones internas del PRM realizadas en el proceso convencional de 2023.

Quiñones explicó que, ante la circulación de un supuesto listado no oficial del partido en el que aparece excluido junto a otros dirigentes del listado de candidatos a la Secretaría General en SDE, solicitó a la Dirección Nacional de Elecciones de la JCE una certificación que confirme su concurrencia. Según señaló, la medida busca despejar cualquier duda generada por esa información.

“Entendemos que se trató de un error del sistema y no de una manipulación humana, orientada a evitar nuestra participación en el proceso de consenso o en la posible convención. Somos el candidato con mayores posibilidades de ganar, sin importar la modalidad en que se realice el proceso”, expresó.

Quiñones manifestó además que, para validar su candidatura, el partido exige el aval con la firma del 15% de los organismos territoriales correspondientes. En el caso del Comité Municipal de SDE, que cuenta con 229 miembros, 100 firmaron el aval de su inscripción, lo que representa el 44% de la matrícula general del comité.

“Tenemos plena confianza en que la Dirección Ejecutiva del partido tomará la decisión más inteligente para que este proceso tenga el éxito que todos esperamos. Cualquiera que sea su decisión, la acataremos, porque somos respetuosos de las directrices emanadas de nuestros organismos superiores”, concluyó.

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