Cámara de Diputados aprueba en primera discusión modificar ley 21-18, sobre estados de excepción

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Santo Domingo.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó este martes, en primera discusión, el proyecto de ley que modifica el capítulo IV de la Ley 21-18, sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana.

La iniciativa legislativa, de la autoría del diputado Eugenio Cedeño, fue ampliamente estudiada por la Comisión Permanente de Defensa, que preside el diputado Ramón Bueno Patiño, la cual presentó al hemiciclo un informe favorable para su aprobación.

En dicho informe, la Comisión expresó que es necesario modificar el texto de la referida ley para establecer disposiciones relativas a la organización del régimen sancionador, en las que se determine con mayor claridad y precisión el tipo de infracciones que se puedan cometer en caso de incumplimiento y las sanciones a imponer por parte del tribunal competente.

En una segunda discusión, la normativa fue regresada a la Comisión que lo estudió, con un plazo fijo hasta el miércoles de la próxima semana.

También, los diputados aprobaron la resolución aprobatoria del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Dominicana y el Reino de España, firmado en Madrid, España, el 21 de enero de 2022. El tratado tiene por objeto regular el establecimiento de servicios aéreos internacionales regulares especificados en el acuerdo técnico para rutas entre el Reino de España y República Dominicana, conforme con las normas y reglamentos de cada parte, una vez obtenida la autorización correspondiente.

Asimismo, los diputados refrendaron la resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Jamaica, firmado el 18 de diciembre de 2024, en Santo Domingo, República Dominicana.

Este acuerdo tiene por objeto establecer el marco bilateral de las relaciones aerocomerciales entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Jamaica, para fomentar el desarrollo del transporte aéreo, la conectividad del país con otros destinos y facilitar la expansión de oportunidades de servicios aéreos.

Además, aprobaron un grupo de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras civiles, así como la instalación de oficinas públicas, con el objetivo de buscar soluciones a diferentes problemáticas que afectan a sus respectivas comunidades.

Al finalizar los trabajos legislativos de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para mañana miércoles, a las 10:00 de la mañana.