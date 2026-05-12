Presidente Luis Abinader declara a Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo, RD. – El Gobierno de República Dominicana informó este martes la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, en el marco de la iniciativa “Escudo de las Américas”, orientado a fortalecer la cooperación bilateral en materia migratoria, seguridad regional y lucha contra el crimen transnacional.

De acuerdo con elComunicado del Gobierno de República Dominicana sobre la cooperación con Estados Unidos de América en el marco del Escudo de las Américasemitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el acuerdo contempla el ingreso temporal y excepcional al territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países, quienes permanecerían en condición de tránsito y sin antecedentes penales.

Comunicado del Gobierno de República Dominicana sobre la cooperación con Estados Unidos de América en el marco del Escudo de las Américas

Las autoridades precisaron que el mecanismo no incluirá ciudadanos haitianos ni menores de edad no acompañados, y que cada caso será evaluado individualmente. Asimismo, indicaron que el Gobierno estadounidense proporcionará respaldo financiero y operativo para garantizar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado de los migrantes a sus países de origen.

El documento establece que la implementación se realizará conforme a las leyes dominicanas y a los compromisos internacionales asumidos por el país, sin modificar la política migratoria nacional ni los procedimientos actuales de control fronterizo.

Cooperación en seguridad y narcotráfico

Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, República Dominicana también autorizó una extensión temporal para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en instalaciones utilizadas previamente en operaciones conjuntas.

Según el Gobierno, esta colaboración permitirá ampliar las capacidades nacionales de vigilancia e interdicción de narcóticos, así como mejorar el intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica frente al crimen transnacional organizado.

Además, ambos países avanzan en proyectos destinados a modernizar la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas herramientas tecnológicas y biométricas, con el objetivo de reforzar los sistemas de control migratorio y verificación en los principales puntos de entrada del país.

Las autoridades señalaron que estas medidas también podrían contribuir en el futuro a facilitar procesos migratorios y aeroportuarios, fortaleciendo la conectividad aérea, el turismo y la competitividad nacional.

Designación de organizaciones terroristas

En el ámbito internacional, el Gobierno dominicano anunció la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbolá como organizaciones terroristas, en cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional vigente.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación con Estados Unidos y con otros países del hemisferio, en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regional.