Leonel: Crisis económica fue provocada por clientelismo del gobierno antes del conflicto en Medio Oriente

Expresidente cuestiona la “ambigüedad” del discurso oficial sobre austeridad mientras aumentan el gasto corriente, la nómina estatal y los subsidios.

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró este martes que la actual crisis económica que afecta a la República Dominicana no tiene su origen en el conflicto bélico en Medio Oriente, sino en las políticas de improvisación, endeudamiento y expansión del gasto corriente con fines electorales desarrolladas por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde el inicio de su gestión.

Durante una nueva edición de “La Voz del Pueblo”, Fernández sostuvo que existe una “ambigüedad” en el discurso gubernamental respecto a las medidas de austeridad anunciadas recientemente, debido a que mientras las autoridades hablan de contención económica, simultáneamente presentan cifras de crecimiento y mantienen elevados niveles de gasto público.

“Sentimos ambigüedad en el discurso del gobierno con relación a la austeridad”, expresó Fernández al iniciar su exposición, apoyada en gráficos, estadísticas y comparaciones sobre deuda pública, inflación, gasto estatal, subsidios eléctricos y crecimiento de la nómina gubernamental.

El líder opositor reconoció que el conflicto en Medio Oriente tiene efectos sobre la economía internacional, especialmente en el precio de los combustibles, el transporte y los alimentos, pero afirmó que el gobierno intenta utilizar esa situación internacional como justificación de problemas que, a su juicio, ya existían en el país.

“La guerra en Medio Oriente es una excusa, es un chivo expiatorio” afirmó Fernández al establecer además que “el gobierno es el responsable de la crisis”.

Fernández sostuvo que el deterioro económico dominicano venía incubándose antes del conflicto internacional y responsabilizó directamente al modelo de gestión del PRM.

“No negamos que el conflicto en Medio Oriente tiene impacto en la economía del mundo, en el precio de los combustibles, el transporte y los alimentos. Pero la crisis precede a la guerra y es una crisis que ha sido incubada por la ineficiencia y la improvisación del actual gobierno”, insistió.

Asimismo, aseguró que el verdadero problema económico del país se encuentra en la estructura del gasto público y en el crecimiento descontrolado de compromisos financieros del Estado.

“La crisis está en el gasto corriente, tiene que ver con el aumento de la deuda, tiene que ver con el aumento de la nómina pública, tiene que ver con el aumento de los subsidios”, manifestó.

Fernández definió las recientes medidas oficiales como una “austeridad cosmética”, argumentando que las decisiones anunciadas por el gobierno no abordan los factores estructurales que, según indicó, están provocando el deterioro económico.

Durante la presentación, el presidente de la Fuerza del Pueblo mostró estadísticas que indican que entre 2019 y 2025 el gasto público aumentó en un 87.5 %, superando ampliamente el comportamiento de la inflación en ese mismo período. También señaló que el gasto corriente absorbió la mayor parte de los recursos estatales, mientras el gasto de capital, destinado a obras e inversiones, permaneció rezagado.

Los gráficos presentados reflejaron además un incremento significativo de la deuda del sector público no financiero, pasando de 38,575 millones de dólares en junio de 2020 a más de 66 mil millones de dólares en marzo de 2026. Asimismo, Fernández señaló que los intereses de la deuda prácticamente se duplicaron en los últimos seis años.

Otro de los aspectos abordados fue el crecimiento de la nómina pública y de las transferencias al sector eléctrico. Según explicó, mientras las transferencias a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) crecieron considerablemente durante los últimos años, las pérdidas del sistema también continuaron aumentando.

Fernández también cuestionó el discurso oficial sobre estabilidad económica, al presentar cifras sobre inflación y aumento de precios de productos de la canasta básica, indicando que numerosos artículos esenciales han registrado incrementos por encima del rango meta establecido por las autoridades monetarias.

Como parte de La Voz del Pueblo, varios ciudadanos ofrecieron testimonios sobre las dificultades económicas que enfrentan en sus actividades productivas y comerciales.

El odontólogo Francisco Gómez relató que lleva más de 40 años operando un centro odontológico y afirmó que, tras la pandemia, los costos de operación se han incrementado considerablemente.

“La gente entiende que la clase odontológica no tiene problemas, y no es así. La tarifa eléctrica se nos ha triplicado, lo que ha encarecido nuestros costos operacionales”, expresó.

Gómez explicó además que uno de sus equipos médicos, valorado en unos miles dólares, resultó afectado debido a las interrupciones frecuentes del servicio energético. También denunció que el costo del agua aumentó considerablemente en los últimos días.

“Esto es insostenible, porque esos costos no podemos transferirlos a la población”, afirmó.

De igual manera, Lili Martínez, propietaria de salones de belleza, manifestó preocupación por la situación económica que atraviesa ese sector.

“Me siento triste porque después de tantos años trabajando, ahora el gobierno viene en contra de los salones de belleza. Los productos están demasiado caros. Antes, de 100 mil pesos uno podía sacar 50 mil de ganancias, ahora prácticamente nada”, expresó.

Martínez sostuvo que los pequeños negocios enfrentan actualmente una situación muy difícil debido al incremento de impuestos, servicios y costos operacionales.

Asimismo, Jesús Mejía, comerciante del sector Cristo Rey, habló sobre el impacto del alto costo de la vida en los pequeños empresarios y en los barrios populares.

“Tengo varios negocios, entre ellos una panadería, y la harina está carísima. Nos mandan facturas caras del agua y el servicio llega apenas dos veces a la semana”, denunció.

Mejía aseguró además que muchos pequeños comerciantes apenas logran mantener abiertos sus negocios.

“Hemos mantenido los negocios por vergüenza, para no cerrarlos”, expresó, al tiempo que advirtió sobre el aumento de la delincuencia y el deterioro social en los sectores populares.

Al concluir la actividad, Fernández afirmó que la situación económica del país requiere planificación, transparencia y una política orientada al desarrollo nacional, advirtiendo que el incremento del gasto corriente y el endeudamiento podrían generar mayores dificultades para la población en los próximos años.