Por Joselito Feliz

San Cristóbal.– Al llegar a esta provincia, donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejará en funcionamiento sus locales en el municipio de Palenque y el distrito municipal Doña Ana, su secretario general, Johnny Pujols, ofreció declaraciones a la prensa local en las que cuestionó acciones del Gobierno hacia la oposición.

Pujols sostuvo que no es la primera vez que, según dijo, se intenta limitar a los partidos opositores. Recordó que en el año 2022 se produjo un recorte del 50 % a los fondos que reciben las organizaciones políticas a través de la Junta Central Electoral.

“¿Y en qué lo utilizaron? La excusa era construir la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de Santo Domingo Este y todavía la estamos esperando”, expresó, calificando como “mentiras” las justificaciones ofrecidas en ese momento.

El dirigente peledeísta afirmó que, a su juicio, el objetivo real de esas medidas es debilitar el sistema democrático. “En realidad el interés es destruir el sistema de partidos”, puntualizó.

Asimismo, dijo saludar el pronunciamiento del expresidente Hipólito Mejía, así como la decisión asumida por la Junta Central Electoral en torno al tema del financiamiento.

Durante su intervención, Pujols también defendió la gestión del PLD al asegurar que “con el PLD se vivía mejor, definitivamente”.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de las actividades de fortalecimiento organizativo que desarrolla el PLD en la provincia San Cristóbal, con la apertura de dos nuevos locales partidarios en esa demarcación.