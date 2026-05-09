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SANTO DOMINGO, RD.-La Unión de Voleibol Superior de la Provincia Santo Domingo (UVOLISADO) pondrá en marcha del 17 de mayo al 5 de julio la XI Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino 2026, «Ministerio de Deportes» en el techado del Liceo Ramón Emilio Jiménez, en Los Mina Viejo, con dedicatoria especial al Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps

Así lo anunció, el presidente de la UVOLISADO, Manuel Nin (Wascar), durante una rueda de prensa celebrada en el Salón James Rodrìguez del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC)

Nin, quien además, es el presidente del Club San Lorenzo de Los mina y director general del torneo, informó que el certamen voleibolista arrancará el 17 de mayo, a las 9:30 de la mañana en el mencionado techado del populoso sector de Los Mina en Santo Domingo Este.

El dirigente deportivo dio la bienvenida a los presentes e indicó que “La Copa Metropolitana no solo representa una competencia perse, también una oportunidad para seguir formando talento, fortalecer valores y elevar el nivel del voleibol femenino del país”.

Agregó que en el certamen verán acción los clubes, San Lorenzo de Los Mina, y Los Frailes (Santo Domingo Este), Reinas de Los Alcarrizos, , Olimpo (Santo Domingo Oeste, Raúl Castro (Santo Domingo Norte) y Bameso (Distrito Nacional) como invitado.

El presidente de UVOLISADO institución organizadora y presidente del Club San Lorenzo de Los Mina, dijo que todo está listo para la apretura del torneo que aseguró Será un gran evento”, teniendo como escenarios de competencias , los teclados del Liceo Ramon Emilio Jiménez, de Los Alcarrizos y de Bameso..

La XI Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino, contará con el apoyo de la UVOLISADO, Alcaldía de Santo Domingo Este, el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), SEABOARD, La Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Voleibol(NORCECA), entre otras instituciones del sector público y del privado.

Durante la rueda de prensa, el viceministro e inmortal del Deporte, Fernando Teruel, en representación del Ministro de Deportes, Kelvin Cruz garantizó que la justa contará con un apoyo total para asegurar su éxito logístico.

APOYO ECONOMICO

Teruel anunció un incremento significativo en la inversión estatal para esta entrega, de unos 800 mil pesos. En la pasada edición del certamen el MIDEREC aportó 400 mil pesos.

PREMIOS PARA SERIE FINAL

De su lado, el director provincial de Deportes, Eduardo Caraballo, anunció un incentivo adicional de 500 mil pesos a los equipos que logren clasificar a la fase final.

Caraballo, informó que en la final, para que el certamen sea más competitiva, se realizará un draft de los equipos eliminados, a los fines elevar el nivel del certamen promoviendo, el crecimiento del voleibol femenino en la provincia.

LOS PARTIDOS

En la rueda de prensa se informó que cada equipo jugará 25 partidos en un período de dos meses, dividido en 15 juegos en la serie regular y 10 entre la semifinal y final.

Al concluir la actividad, a cada representante de los equipos que accionarán en el torneo se le dotó de todos las utilerías deportivas y se les arengó que se diviertan y den lo mejor de ellos.