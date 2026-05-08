Soles rompen mala racha al apalear a los Leones en la Súper Liga LNB 2026

Tras cinco reveses seguidos mejoran a 2-7; Devontae Shuler tuvo 24 puntos y Terry Larrier aportó 19 tantos

Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORIS, RD.- Los Soles del Este volvieron a conocer el sabor de la victoria al apalear este jueves 117-84 a los Leones de Santo Domingo, en un partido celebrado en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

Una victoria muy importante para Soles (2-7) en sus aspiraciones de mantenerse con vida para poder ocupar una de las seis plazas disponibles en esta etapa regular, pendientes de siete partidos por celebrar, entre nueve equipos contenedores del torneo 2026 de la Súper Liga LNB, que tiene en opción a la Copa BanReservas.

Los melenudos caen a 2-8.

Los líderes anotadores de Soles fueron Devontae Shuler con 24 puntos, Terry Larrier 19 tantos, Camry Reyes 16, Jonathan Bello 12, Levil Bradley Jr. 11, Dimas Carrasco nueve y Jean Quezada ocho y 12 rebotes.

Por los Leones, Gerardo Suero ligó 19 puntos, Reggie Quezada 19 anotaciones, Kerry Richardson 14, Romaine Thomas 13 y José Liriano nueve.

En el último periodo, los Soles se fueron arriba de 30 tantos, 99-69, con un lance de tres acertado por Jonathan Bello, con 5:55 en el reloj, y de 32, 101-69, por el mismo Bello con 5:34 de juego.

La escuadra de la Sultana de Este consiguió su mayor ventaja del tercer tiempo, de 29 puntos, 81-55, tras dos lances libres anotados del veterano Manuel Guzmán, restando 1:44 por jugarse.

Soles de 10 en medio tiempo

Los Soles se adueñaron de la primera mitad con ventaja de 10 puntos, 55-45, luego de un primer período arriba de 16, 32-16, aunque cayeron por debajo en el segundo, 23-29.

Los locales llegaron a tener ventaja de hasta 18 puntos en el minuto 6:59 del segundo cuarto, luego que Terry Larrier anotara de tres para poner la pizarra 41-23.

La ofensiva la comandaba la trilogía de refuerzos norteamericanos conformada por Debontae Shuler con 19 puntos, Larrier 13 y Levil Bradley Jr. siete unidades.

Por los escarlatas, el importado Romaine Thomas marcó 10 puntos, Reggie Quezada nueve encestes y Kerry Richardson aportó siete.

Soles juegan el sábado

Los Soles del Este regresarán a la cancha este sábado 9, a las 7:00 de la noche, en un viaje que harán al polideportivo Moca ‘85, de la provincia Espaillat.

Más adelante, a las 7:30 de la noche, se le dará inicio al encuentro entre los Leones de Santo Domingo que reciben a los Reales de La Vega, en el polideportivo del club San Carlos.