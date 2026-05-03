Por Tony Reyes

Los Gigantes de San Francisco se medirán este domingo 3 de mayo a la nueva franquicia de los Héroes de Moca en la continuación de la Súper Liga por la copa Banreservas.

Es la primera vez que los francomacorisanos se enfrentan en la presente temporada a los Mocanos en un partido correspondiente a la serie regular de la LNB.

En su último partido los Gigantes del San Francisco lograron una apretada victoria 77-76 sobre los Metros de Santiago en un juego bien reñido desde el principio hasta el final.

En este partido el francomacorisano Luismal Ferreira aportó 20 puntos y capturó 17 rebotes para ser el héroe ofensivo del triunfo local.

De su lado el equipo de Moca cayó vencido en tiempo extra de los Reales de La Vega con score de 110-96 con una buena labor de Sekou Sylla, quien registró un impresionante doble-doble con 33 puntos y 15 rebotes.

Hoy se esperar un gran enfrentamiento entre la bestia del jaya Luismal Ferreira y el mocano Eloy Vargas lo que ha motivado a la gran fanaticada del basket mocano a apoyar el encuentro de esta tarde a las cinco en el polideportivo Moca 85 de la ciudad del Viaducto.

En la actualidad los Gigantes tienen registro de siete victoria sin revés donde ha ganado sus primeros siete encuentros para mantenerse invicto en la exitosa justa deportiva.

De su lado el equipo Héroes de Moca tiene registro de dos triunfos y cuatro derrotas en la penúltima posición de la LNB.