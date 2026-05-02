Incidencia del silencio administrativo en la vulneración del derecho de petición ciudadana en la República Dominicana

Por Edwin Cuello/Procurador Fiscal

El derecho de petición y el libre acceso a la información pública constituyen la piedra angular de cualquier sociedad democrática moderna. Sin embargo, en la República Dominicana se evidencia una alarmante brecha entre los mandatos legales y la práctica institucional. A pesar de que la Ley Núm. 200-04 establece la obligación de entregar información y documentos públicos, los funcionarios estatales recurren sistemáticamente al silencio administrativo para obstruir el escrutinio ciudadano sobre el manejo del erario y los contratos de servicios adjudicados a empresas privadas. Este fenómeno no representa una simple ineficiencia burocrática, sino un verdadero mecanismo de opresión pasiva que vulnera las prerrogativas constitucionales de los administrados.

El planteamiento fundamental del problema radica en cómo la inactividad deliberada del Estado desnaturaliza una figura jurídica que originalmente fue concebida como una garantía procesal. En jurisdicciones avanzadas de Europa y América Latina, el silencio administrativo ha evolucionado para proteger al ciudadano frente a las demoras del poder público. En contraste, en nuestro país el silencio administrativo se utiliza como un escudo de opacidad. Las solicitudes de información legítimas son ignoradas, convirtiendo la falta de respuesta en una barrera estructural que impide el ejercicio de la soberanía popular y de la participación ciudadana efectiva.

La hipótesis central que se desprende de esta realidad es que el silencio administrativo negativo opera en la República Dominicana como un vehículo de transgresión directa contra el derecho de petición. Al negar el acceso a documentos sustanciales sobre las funciones gubernamentales sin ofrecer respuestas motivadas, las instituciones incurren en una omisión inconstitucional. Dicha inacción sumerge a los ciudadanos en una profunda incertidumbre jurídica, limitando significativamente su capacidad para evaluar la rendición de cuentas y la transparencia de las actividades estatales.

Esta problemática se ve agravada por la falta de consecuencias legales efectivas contra los funcionarios que incumplen la ley. Como resultado, los ciudadanos se ven obligados a agotar costosos y prolongados procesos judiciales —como las acciones de amparo— para que los tribunales ordenen la entrega de información que, por mandato constitucional, debería ser pública y de libre acceso. El Tribunal Constitucional dominicano ha tenido que intervenir reiteradamente para amparar a los administrados frente al «obstruccionismo administrativo», confirmando que la inactividad estatal es una violación flagrante del debido proceso.

Para superar este letargo institucional y restaurar la confianza en la administración Pública, es imperativo promover reformas estructurales y legislativas. Se requiere no solo establecer plazos de respuesta estrictos, sino también tipificar sanciones disciplinarias significativas contra los servidores públicos que utilicen la evasión al derecho de petición como práctica de gestión. Solo a través de un régimen de consecuencias real y una transformación en la cultura de transparencia institucional, el derecho de petición dejará de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad tangible para todos los dominicanos.